توصیه های پلیس راهور اهواز به عزاداران/ مراقب کودکان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرسند نژاد پیش از ظهر امروز در همایش پرچمداران حسینی در اهواز اظهار کرد: خوشحالیم که در ایام ماه محرم نیروهای راهنمایی و رانندگی، نقشی در ایجاد نظم و انضباط برای دسته های عزاداری و سینه زنی دارند.

وی افزود: باید از تریبون هیئت های مذهبی و تکایا برای ایجاد نظم و انضباط به خصوص در این ایام بیشتر بهره برد و مسئولان و مدیران هیئت های مذهبی و عزاداری لازم است هشدارهای لازم را در این خصوص به عزاداران بدهند.

خرسند نژاد افزود: با توجه به نشاط و هیجانی که در این ایام بین عزاداران ایجاد می شود که ناشی از شور حسینی است؛ در برخی موارد شاهد هستیم که دسته های مذهبی دست به اقداماتی می زنند که خطرآفرین هستند و باید جلو این قبیل اقدامات گرفته شود تا مبادا عزاداران حسینی در این بین آسیبی ببینند.

رئیس پلیس راهنمایی رانندگی اهواز عنوان کرد: در برخی هیئت های عزاداری شاهد هستیم که کودکان و بانوان نیز حضور دارند و حضور این افراد در کنار جاده ها یا داخل جاده ها بی شک خطراتی را به همراه دارد که باید مسئولان هیئت های مذهبی در این خصوص هشدارهای لازم را به افراد بدهند.

خرسند نژاد افزود: همچنین شاهد هستیم که برخی کودکان و نوجوانان، دسته های عزاداری و سنج و دمام زنی آن هم به صورت خودجوش ایجاد می کنند که حرکت این افراد در کنار خودروها بی شک خطر آفرین است و لازم است پدر و مادر این افراد توصیه های لازم را به این افراد داشته باشند.

وی توضیح داد: سال گذشته هم متاسفانه در بلوار کوت عبداله اهواز شاهد بودیم که یکی از این کودکان به علت حضور در جاده و برخورد با یک دستگاه ها خودرو، فوت کرد.

رئیس پلیس راهنمایی رانندگی اهواز اظهار کرد: لازم است در این خصوص کمیته مشترکی با حضور سازمان تبلیغات اسلامی، پلس راهور و پلیس امنیت در شهرستان اهواز ایجاد شود تا مجوزهای لازم برای حرکت دسته های عزاداری را با تاکید بر رعایت نظم و قانون صادر کنند تا عزاداری های مردم بدون هیچ مشکلی برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان خوزستان و با حضور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.