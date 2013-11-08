۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۳۰

وزارت بهداشت:همه گیری وبا پایان یافت

معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پایان اپیدمی وبا در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود نبوی افزود: 10 روز است که هیچ مورد جدیدی از ابتلا به وبا در کشور ثبت نشده است.

وی با اشاره به اینکه اغلب موارد ابتلا به وبا از کشورهای مجاور وارد ایران شده بود، ادامه داد: اپیدمی وبا در کشورهای پاکستان و افغانستان نیز کمتر شده است و در ایران کشت وبا ( مزمن) طی روزهای اخیر مشاهده نشده و می توان گفت ابتلا به این بیماری در کشور تمام شده است.

معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: باکتری بنام ویبریو کلرا ( VIBRIO CHOLERA ) که عامل ایجاد کننده بیماری وبا است دیگر در دمای کمتر از 17 درجه نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد.

نبوی یادآور شد: طبق آخرین آمار ، بیش از 200 نفر در کشور به بیماری وبا مبتلا شده بودند که اغلب آنان را اتباع بیگانه تشکیل می دادند.

