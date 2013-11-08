اجرای امر به معروف و نهی از منکر موجب افزایش رزق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرتضوی ظهر جمعه در جمع نمازگزان حرم مطهر رضوی اظهار کرد: بعضی ها فکر می کنند اگر این واجب دینی را انجام دهند روابطشان با دیگران ممکن است خراب شود.

معاون دادگستری و امور پیشگیری از جرم خراسان رضوی با بیان اینکه هشت آیه در قرآن به طور مستقیم به امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد، افزود: اولین وظیفه همه انبیا در همه زمان ها امر به معروف و نهی از منکر بوده است.

مرتضوی بیان کرد: جامعه ای که این واجب دینی را فراموش کند سعادتمند نمی شود.

وی تصریح کرد: نشانه بهترین امت نزد خداوند امتی است که امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکند، خود خداوند هم در قرآن امر به عدالت و نیکی می کند.

معاون دادگستری و امور پیشگیری از جرم خراسان رضوی با اشاره به اینکه این واجب و فرضیه دینی وظیفه همگان است، گفت: به قشر خاصی تعلق ندارد، امر به معروف و نهی از منکر دو شاخه عمومی و اختصاصی دارد، جنبه عمومی آن این است که همگان در برابر آن وظیفه دارند.

مرتضوی افزود: شاخه اختصاصی آن وظایفی است که ماموران و مسئولان دستگاه های اجرایی و نیروی انتظامی بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه هر دستگاهی در برابر منکرات دستگاه های خود وظیفه دارد، اظهار کرد: دستگاه های متولی امر به معروف و نهی از منکر باید وظایف خود را در مقابل آن انجام دهند.

معاون دادگستری و امور پیشگیری از جرم خراسان رضوی گفت: اگر این وظیفه بخوبی انجام شود، نوبت به دستگاههای اجرایی و نیروی انتظامی نمی رسد.

مرتضوی بیان کرد: وظیفه مجاوران نسبت به زائران در مقابل امر به معروف و نهی از منکر بزرگ تر و خطیرتر است.

وی با اشاره به اینکه طرحی به نام حریم نور در حال اجرا است، افزود: مقدمات این طرح فراهم شده است و در آن همه دستگاهها موظف هستند در اطراف حرم وظایف خود را انجام دهند و با دستگاههایی که کوتاهی کنند، برخورد می شود.

معاون دادگستری و امور پیشگیری از جرم خراسان رضوی گفت: شیوه امر به معروف ونهی از منکر باید مورد توجه قرار گیرد و در تمام زمان ها و مکان ها، باید این واجب دینی را انجام داد.