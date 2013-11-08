ساماندهی میادین امام(ره) و دانشجوی خرم آباد در دستور کار قرار دارد

هرمز نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون کار ساماندهی چهار میدان شهر خرم آباد انجام شده که این امر مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: در این راستا میادین آزادی، شهدا، شاپورخواست و تختی خرم آباد تاکنون ساماندهی و زیباسازی و تندیس جدید برای آن نصب شده است.

شهردار مرکز لرستان همچنین به نصب تندیس شهید خلبان چاغروند در خرم آباد اشاره کرد و بیان داشت: در جریان مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی نیز تندیس جدید جهان پهلوان تختی در میان تختی این شهر رونمایی شد.

نصیری با بیان اینکه کار ساخت تندیس جدید میدان "جهان پهلوان تختی" خرم آباد به مدت سه ماه به طول انجامید، گفت: در مجموع برای ساخت تندیس، آب نما، گل کاری و خریداری مصالح لازم اعتباری بالغ 81 میلیون تومان هزینه شد.

وی عنوان کرد: در این راستا همچنین کار ساماندهی دو میدان امام خمینی(ره) و دانشجوی خرم آباد را نیز در دستور کار داریم.