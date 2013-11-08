۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۳۴

همزمان با نخستین جمعه ماه محرم/

همایش شیرخوارگان حسینی در بهار برگزار شد

بهار - خبرگزاری مهر: همایش شیرخوارگان حسینی در شهر شهید پرور بهار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش معنوی شیرخوارگان حسینی ظهر جمعه در مسجد امام خمینی (ره) شهرک فرهنگیان شهر بهار همزمان با نخسیتن جمعه ماه محرم  برگزار شد.

مادران کودکان شیرخواره در این مراسم معنوی درحالی که نوزادان خود را بر روی دستانشان گرفته بودند، در غم و اندوه حضرت علی اصغر(ع) اشک ماتم ریختند و به سوگواری و عزاداری پرداختند.

مراسم شیرخوارگان حسینی به همت مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) جمعه اول ماه محرم اجرا می شود.

هدف از برگزاری این مراسم، رساندن پیام مظلومیت امام حسین (ع) و طفل رضیع (شیرخوار) ایشان حضرت علی اصغر(ع) به جهانیان و آشنایی آنان با نهضت عاشورا، پیام اصلاح امت و امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با ظلم ستمگران است.

 

 

