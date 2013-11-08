دهمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان پست بانک ایران با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره مسابقات که از روز سه شنبه به مدت چهار روز در مجتمع تفریحی و رفاهی آهوان چابکسر ادامه داشت امروز به کار خود پایان داد.

تهران در این دوره از مسابقات با غلبه بر منتخب اصفهان و بوشهر چهار بر صفر قهرمان و منتخب اصفهان و بوشهر دوم، منتخب خراسان رضوی و گلستان سوم شدند.

این رقابت ها با شرکت تیم های تهران، کرمانشاه، منتخب اصفهان و بوشهر، منتخب خراسان رضوی و گلستان، منتخب آذربایجان شرقی و گیلان ، منتخب مازندران و خراسان شمالی، منتخب ایلام و همدان و منتخب فارس و هرمزگان برگزار شد.

نهمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان پست بانک ایران که در این مجتمع برگزار شد تیم خراسان رضوی قهرمان شده بود.

برای اهدای جوائز این دوره از مسابقات مدیر عامل پست بانک گیلان، رئیس اداره ورزش و جوانان رودسر و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند.