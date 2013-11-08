خوشه سنگ لرستان بخش عمده ای از سنگ مصرفی دستگاههای اجرایی را تامین می کند

رضا خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از تشکیل کمیته حمایت از مصرف مصالح ساختمانی تولید داخل استان که با حمایت استانداری لرستان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صورت گرفت تاکنون برخی از دستگاههای اجرایی استان پیش بینی مصرف سنگ نمای تزئینی خود را برای سالجاری به خوشه سنگ اعلام کرده اند.

وی عنوان کرد: این سیاست گذاری موثر می تواند گامی مهم در راستای فعال سازی هر چه بیشتر شبکه فروش داخلی خوشه صنعتی سنگ لرستان برای تامین نیازهای اعلام شده باشد.

عامل توسعه خوشه صنعتی سنگ لرستان یادآور شد: با این تفاسیر و در صورت ارتقای توان واحدهای عضو این خوشه و همچنین ارتقا ساختار شبکه فروش داخلی می توان در سالجاری بخش عمده ای از خرید سنگ دستگاههای اجرایی استان را به سمت خوشه صنعتی سنگ استان سوق داد.

خواجوی همچنین با اشاره به امیدبخش بودن سیاستهای اقتصادی دولت جدید و همچنین توجه بیشتر به تشکلهای صنفی بیان داشت: همکاری جمعی و شبکه های واحدهای خوشه صنعتی سنگ لرستان می تواند زمینه ساز استفاده از فرصت های پیش رو باشد.