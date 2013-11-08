سکوت خواص و نخبگان جامعه در مقابل منکرات باعث بدبختی است

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های نماز جمعه شیراز با تاکید بر حضور نخبگان جامعه در بحث مقابله با منکرات افزود: نخبگان جامعه در مقابل بدی ها سکوت اختیار نکنند چرا که امر به معروف و نهی از منکر باید اولویت حضور نخبگان و خواص در جامعه باشد.

وی تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر از اهم واجبات است که متاسفانه امروز به فراموشی سپرده شده است.

امام جمعه شیراز افزود: تمام مردم جامعه باید تذکر لسانی را انجام دهند و به آن توجه ویژه داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در مراسم عزاداری های اباعبدالله الحسین باید ارزش های والای دین را برای مردم بازگو کرد گفت: باید با برپایی هر چه باشکوه تر مراسم عزاداری واقعیت ها را از راه امام حسین (ع) برای مردم بیان کنیم.

وی تاکید کرد: دوری از انحراف، تفرقه و انحراف برای بالا بردن سطح معرفتی جامعه سفارش شده است.

آیت الله ایمانی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت 13 آبان نیز یادآور شد: دشمنی آمریکا با اسلام از گذشته بوده و تا جایی که بتوانند ادامه خواهد داشت و امروز وظیفه ما است که در مقابل این مهم هوشیار باشیم.