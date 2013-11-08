استقبال ايران از موافقتنامه بنادر خشک اسكاپ

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندي كه در دومين اجلاس وزراي حمل و نقل اسكاپ در بانكوك تايلند (8-4 نوامبر 2013) شركت كرده‌ است، با حضور در اين اجلاس اظهار داشت: در زمينه توسعه مراكز لجستيك حمل ونقل نيز گام‌هاي مهمي برداشته شده است كه از آن جمله مي توان به تأسيس بنادر خشك در ايستگاههاي شهيد مطهري، فرودگاه امام خميني (ره)، منطقه ويژه اقتصادي سيرجان و ايستگاه سرخس اشاره كرد، به علاوه 5 منطقه ديگر نيز به عنوان ايستگاههاي داراي پتانسيل بنادر خشك در جمهوري اسلامي ايران به عنوان ضميمه موافقتنامه بنادر خشك اسكاپ درج شده است.

وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: ابتكار دبيرخانه اسكاپ در چارچوب بيانيه‌هاي قبلي خصوصاً بيانيه بوسان در سال 2006 به منظور تشكيل اجلاس وزراي حمل و نقل و ارتقاي سطح سياستگذاري و برنامه‌ريزي در سطح وزرا بدون شك گامي موثر در تدارك هر چه مطلوب تر زمينه‌هاي همگرايي و هماهنگي و در نتيجه ارتقاي سطح فعاليت‌هاي حمل و نقل در منطقه اسكاپ مي باشد.

وي تاكيد كرد: اطمينان دارم كه شما هم بر اين امر واقفيد كه اين منطقه با برخورداري از بيش از نيمي از جمعيت جهان از ظرفيتها و پتانسيل‌هاي مطلوب در زمينه‌هاي حمل و نقل برخوردار است. توجه به اين امر نياز به انتقال و جابه جايي كالا در گردونه تجارت و بازرگاني بين المللي را تسهيل مي نمايد.

آخوندي بيان كرد: در اين ميان، شبكه راه‌آهن سراسري آسيا با بيش از 106 هزار كيلومتر، عبور جاده تاريخي و باستاني ابريشم از اين منطقه، وجود بنادر كانتينري عظيم و با ظرفيت بالا در قلمرو كشورهاي عضو، ناوگان كانتينري مدرن و نيز وجود سيستم‌هاي لجستيك توانمند، منطقه اسكاپ را عملاً به يكي از مراكز مهم حمل ونقل در دنيا تبديل كرده است.

وي ادامه داد: همين موضوع سبب شده است، كشورهاي عضو اسكاپ نگاهي عميق و راهبردي نسبت به مقوله حمل و نقل پايدار و تأثير مستقيم آن بر رشد پايدار اقتصادي در منطقه داشته باشند. موفقيت در تحقق حمل و نقل پايدار ما را به اهداف والاتري كه همان وظيفه تأمين رفاه و آگاهي مردم به حقوق شهروندي خويش است نزديك مي نمايد.

وزير راه و شهرسازي يادآور شد: جمهوري اسلامي ايران به نوبه خود، همواره تلاش كرده است تا در تدوين برنامه‌هاي عملياتي و نيز تخصصي و توزيع اعتبارات براي پروژه‌هاي زيربنايي، اولويت ها و اهداف مدنظر اعلاميه‌هاي بوسان (2006)، بانكوك (2009)، و آلماتي( 2011) را در اولويت قرار داده و مفاد و اهداف اعلاميه‌هاي مذكور را در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي خود كه براي مدت 5 سال تنظيم و تدوين مي‌شود، مدنظر قرار دهد.

آخوندي تصريح كرد: در اين راستا، ابتكار اعضاي اسكاپ براي تشكيل دومين نشست وزراي حمل ونقل را اقدامي ارزشمند تلقي نموده و بر اجرايي‌كردن مصوبات، برنامه ها و اهداف آن تأكيد مي‌نمايد.

وي گفت: جمهوري اسلامي ايران داراي تأسيسات زيربنايي مناسب از جمله 14 بندر تجاري در شمال و جنوب كشور در سواحل درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان با ظرفيتي بيش از 185 ميليون تن تخليه و بارگيري و هفت ميليونTEU كانتينر در سال، بيش از 200 هزار كيلومتر انواع راه و برخورداري بيش از 457 مجمع خدماتي رفاهي جاده‌اي، با برخورداري از بيش از 10 هزار و 500 كيلومتر خطوط راه‌آهن، 22000 واگن باري، بيش از 2000واگن مسافري و بيش از 700 لكوموتيو است.

وزير راه و شهرسازي يادآور شد: ايران با امضاي 120 موافقتنامه دوجانبه و چندجانبه حمل ونقلي در همه شقوق حمل و نقل ريلي، جاده‌اي، هوايي و دريايي و پيوستن به بيش از 10 موافقتنامه چندجانبه منطقه‌اي كه در اين ميان پيوستن به دو موافقتنامه كليدي و حائز اهميت اسكاپ در زمينه بزرگراه آسيايي و شبكه راه‌آهن سراسري آسيا از جمله آنهاست و با دارا بودن 25 مرزي بين‌المللي جاده‌اي و ريلي در قلمرو خود همگام با كشورهاي همسايه و منطقه توانسته است اقدامات مؤثري را در زمينه حمل ونقل و خدمات وابسته به آن انجام دهد.

آخوندي كه دومين اجلاس وزراي حمل و نقل اسكاپ در بانكوك تايلند سخنراني مي‌كرد، اضافه كرد: همچنين ناوگان جاده‌اي كشور با برخورداري از 378 هزار كاميون، ساليانه حدود 375 ميليون تن كالا را از طريق 4178 شركت حمل ونقل داخلي و بين‌المللي در شبكه راه‌هاي كشور جابه‌جا مي‌نمايد.

وي افزود: در اين راستا وفق برنامه‌ريزي و سياستگذاريهاي كلان كشور ساخت و ارتقاي خطوط ريلي و تكيه و تمركز بر حمل ونقل ريلي به عنوان حمل ونقل امن، كارآمد و قابل دسترس در دستور كار سياستگذاري و برنامه‌ريزيهاي كلان جمهوري اسلامي ايران است به گونه‌اي كه تا سال 2025 پيش بيني شده طول خطوط ريلي كشور به 25 هزار كيلومتر برسد و سهم بخش ريلي در ترانزيت كالا و مسافر از ميزان كنوني حدود 10 درصد به حدود 30 درصد در انتقال كالا و 18% در انتقال مسافر بالغ شود.

وزير راه و شهرسازي توضيح داد: درخصوص عمليات ترانزيت با برنامه‌ريزي بسيار مناسبي كه در كشور صورت پذيرفته است، شاهد رشد چشمگيري در ترانزيت كالا متناسب با هدفگذاريهاي برنامه ترانزيت هستيم و در صدديم سهم ترانزيت در كشور را به 50 ميليون تن در سال در برنامه‌ريزي 5 ساله افزايش دهيم.

وي خطاب به آقاي رئيس، اعضاي محترم هيأت‌ها، خانم‌ها و آقايان حاضر در اجلاس تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران در راستاي اجرايي كردن فاز دوم برنامه عمل منطقه‌اي اسكاپ در حوزه حمل ونقل (2016-2012) و با استفاده از اعتبارات ملي مبادرت به ساخت و تكميل پروژه‌هاي زيربنايي حمل ونقل ريلي، جاده‌اي، دريايي نموده كه به طور خلاصه در بالا به آن اشاره شد و به طور نفصيلي در گزارش كارشناسان در بخش مقامات ارشد ارائه شده است.

آخوندي بيان كرد: بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد چنانچه بخواهيم به اهداف مندرج در برنامه‌هاي زمانبندي شده پنج ساله دست يابيم، ابتدا مي‌بايستي متدولوژي آن برنامه را با دقت هرچه بيشتر و بر اساس رويكرد پروژه محور منطقه‌اي و پتانسيل‌هاي موجود بررسي و آسيب‌شناسي نماييم. از آنجايي كه اين اجلاس در صدد يافتن بهترين راهكارها و ابداعات جديد براي حصول به توسعه حمل ونقل پايدار است، در ابتدا بايستي متدولوژي حصول به اين اهداف نيز توسط دبيرخانه مورد مداقه قرار گيرد و از طرف ديگر نقش موسسات مالي و نهادهاي مشاور بين المللي در اين امر نيز برجسته شود.

وي افزود: در همين راستا مايلم اعلام نمايم جمهوري اسلامي ايران در راستاي تكميل نقاط گسست ريلي منطقه اسكاپ و تكميل شبكه راه‌آهن سراسري در قلمرو خود اقدامات قابل توجهي انجام داده است كه از جمله آنها ساخت راه‌آهن گرگان- اينچه برون به طول 82 كيلومتر تا نقطه‌اي در مرز تركمنستان با هدف اتصال راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران به كريدور ريلي ايران- تركمنستان- قزاقستان- روسيه با هدف تكميل ترانزيت در مسير خليج فارس و درياي عمان به سمت كشورهاي آسياي ‌ميانه و همچنين راه‌اندازي قطار نمايشي در مسير اسلام‌آباد – تهران – استانبول. براي عملياتي كردن مسير ريلي بين پاكستان – ايران و تركيه . سازوكارهاي حقوقي اين پروژه توسط سازمان ECO در دست پيگيري است و راه‌اندازي اين مسير عملاً مسير كريدور جنوبي اسكاپ را عملياتي مي نمايد.

وي در ادامه با اشاره به تلاش، براي تكميل پروژه ريلي قزوين – رشت – آستارا به طول 372 كيلومتر در مسير كريدور شمال – جنوب، احداث مسير ريلي خرمشهر – شلمچه در جنوب كشور و آمادگي براي اتصال به راه آهن عراق و تكميل و بهره برداري از بخشي از راه آهن غرب كشور( اراك – كرمانشاه – خسروي) در راستاي اتصال به عراق و تكميل كريدور شرق – غرب يادآور شد: آغاز ساخت راه آهن چابهار – زاهدان – مشهد در شرق كشور به منظور تكميل كريدور محور شرق و اتصال ريلي خليج فارس و درياي عمان به آسياي ميانه، افغانستان و چين و ديگر پروژهايي كه ذكر شد؛ ايران در چارچوب كريدروهاي شمال – جنوب، تراسيكا، شرق – غرب ، كريدورهاي چندجانبه منطقه اي و همچنين شبكه راه آهن سراسري آسيا ، از هر سو به كشورهاي همجوار متصل و نقاط گسست را مرتفع كرده است.

وزير راه و شهرسازي توضيح داد: برنامه پنجم توسعه اقتصادي – اجتماعي كشور تقريباً مطابق با برنامه 2012 تا 2016 اسكاپ مي باشد. تأسيس مراكز لجستيك، مكان يابي ترمينال ها، ايستگاههاي سوخت و تأسيس مراكز گردشگري روستايي در روستاهاي كشور هدفگذاري شده است.

همچنين در راستاي كاهش اثرات مخرب زيست‌محيطي حمل ونقل، جمهوري اسلامي ايران اقدامات قابل توجهي انجام داده كه تصويب مقررات اجراي معاينه فني ناوگان جاده اي از آن جمله است. بر همين اساس تعداد مراكز معاينه فني كشور براي خودروهاي سبك و سنگين به ترتيب 300 و 103 مركز مي‌باشد. دوگانه سوز كردن خودروها،از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و استفاده هر چه بيشتر از حمل ونقل ريلي و ناوگان عمومي از اقداماتي است كه در اين راستا صورت گرفته است.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن 164 گمرك در سراسر كشور طي ساليان اخير گامهاي اساسي و استراتژيك را در راستاي تسهيل تجارت و حمل ونقل در سطح ملي و منطقه اي برداشته كه اساسي‌ترين آنها تهيه و تدوين سند راهبردي گمرك جمهوري اسلامي ايران به منظور تحقق سند چشم انداز 20 ساله كشور ، اجرايي شدن قانون جديد گمركي، تشكيل دروازه‌هاي مشترك ميان گمركات جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همسايه از جمله تركمنستان، ارمنستان، آذربايجان، تركيه، عراق، افغانستان، تجهيز گمركات به دستگاههاي X-Rayو كنترل نامحسوس حسابرسي پس از ترخيص، الحاق به كنوانسيونهاي گمركي و همكاري با سازمانهاي بين المللي گمركي، اجراي چارچوب استانداردهاي امنيت و تسهيل تجاري WCO، ايجاد گمركات اختصاصي، و نظاير آن مي باشد.

آخوندي گفت: جمهوري اسلامي ايران به منظور فراهم نمودن بسترهاي لازم براي ترويج الگوي مشاركت سرمايه گذاري با روش مشاركت خصوصي- عمومي و هدايت مشاركت در پروژه هاي زيربنايي اقتصادي و خصوصاً حمل و نقل به سمت استفاده از بخش خصوصي مبادرت به برگزاري اولين همايش ملي مشاركت عمومي- خصوصي در توسعه زيرساخت ( PPP ) در ماه نوامبر 2012 در تهران نمود. با توجه به دستاوردهاي ثمربخش اين اجلاس در آگاهي دادن به بخش خصوصي و ترغيب براي رفع موانع مشاركت اين بخش در حوزه ارتقاي حمل و نقل پايدار، پيشنهاد مي نمايد دومين نشست وزراي حمل و نقل اسكاپ در حوزه زيربناها برنامه ريزي شود.

وي بيان داشت: دولتمردان جمهوري اسلامي ايران بر اين اعتقادند كه رشد، رونق و پايداري فضاي اقتصادي بين المللي كه حوزه حمل ونقل نيز تابعي از آن است در سايه حمايت هاي سياسي، اجماع بين المللي و بهره‌مندي از بستر هاي مسالمت آميز همكاري فيمابين البته با حفظ اصول و تأكيد بر مشتركات ميان ملتها امكان‌پذير است.

در خاتمه اميدوارم نتايج اين اجلاس براي شركت كنندگان مثمر ثمر بوده و موجب افزايش همكاريهاي منطقه اي و سطح رفاه كشورهاي عضو شود.

وزير راه و شهرسازي در ابتداي سخنان خود بيان داشت: از جانب خود و هيأت همراه از استقبال گرم و شايسته و نيز برگزاري اين اجلاس مهم منطقه‌اي تشكر و قدرداني نمايم. همچنين از همكاري صميمانه دبيرخانه اسكاپ به ويژه سركار خانم نوئلين‌ هايزر دبير اجرايي محترم اسكاپ و كليه دست اندركاران به خاطر هماهنگي شايسته و برگزاري اين اجلاس تشكر مي‌كنم.

وي افزود: اطمينان دارم با تداوم اين‌گونه همكاريها و تشريك‌مساعي منطقه‌اي مي‌توانيم گام‌هاي مؤثر و رو به جلو را در جهت تقويت همكاريهاي اقتصادي و به ويژه حمل و نقلي كه موجب افزايش سطح رفاه اقتصادي و تأمين حقوق شهروندي در كشورهاي عضو اسكاپ در راستاي اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد خواهد شد، برداريم.