بودجه سال آینده دولت انقباضی شد/ طرح جدید دولت برای پرداخت بدهی‌ بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دایمی امروز در نشست خبری در نمایشگاه آب و برق درباره مهمترین ویژگی های بودجه وزارت نیرو برای سال 93 گفت: به زودی اصلاحیه بودجه سال 92 توسط وزارت نیرو به دولت ارسال می شود و با توجه به شفافیت بیشتر درآمدها، منابع مال وی اعتباری و هزینه ها این اصلاحیه بودجه شفافتر از اصل بودجه خواهد بود.

معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر نیرو با اعلام اینکه در شرایط فعلی یکی از مهمترین نکاتی که باید در اصلاحیه بودجه سال جاری و بودجه سال آینده وزارت نیرو دیده شود بحث بدهی های سنگین مجموعه صنایع آب، برق و آبفای کشور است تصریح کرد: در شرایط فعلی حجم بدهی های وزارت نیرو در حوزه برق حدود 16 هزار میلیارد تومان و حجم بدهی های وزارت نیرو در بخش آب حدود 5 هزار میلیارد تومان است

ای مقام مسئول با اشاره به افزایش مجموع بدهی های وزارت نیرو به بیش از 21 هزار میلیارد تومان اظهار داشت: از این رو باید در بوجه سال 93 راهکارهایی به منظور پرداخت بخش عمده ای از این بدهی ها انجام شود.

وی با بیان اینکه بودجه سال آینده کشور با توجه به شرایط اقتصادی کشور قطعاً انقباضی خواهد بود تاکید کرد با توجه به راهکارهای جدیدی که دیده شده پیش بینی می شود درصورت تصویب پیشنهادهای وزارت نیرو در دولت و مجلس شورای اسلامی حدود 50 درصد از حجم بار مالی بدهی ها کسر شود.

دایمی در پاسخ به این سوال مهر که آیا فروش اموال و دارایی ها منجر به کاهش بدهی های مجموعه وزارت نیرو نشده است توضیح داد: فروش اموال و دارایی های وزارت نیرو نه تنها منجر به کاهش بار بدهی ها نشده است که حتی حجم بدهی ها را هم افزایش داده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه با فروش نیروگاه ها وزارت نیرو از تولید کننده به خریدار برق تبدیل شده است، تبیین کرد: این موضوع هزینه ها و بدهی های جاری این وزارتخانه را هم افزایش داده است.

وی از نامتوازن بودن بین قیمت واقعی تولید و قیمت توزیع شده آب و برق در کشور به عنوان یکی دیگر از چالش های بوده ای وزارت نیرو یاد کرد و افزود: هم اکنون برق با کمتر از 2 برابر و آب با کمتر از 7 برابر قیمت واقعی خود به مردم عرضه می شود.

معاون وزیر نیرو همچنین با یادآوری اینکه در چند سال گذشته حدود 6 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت توسط مجموعه وزارت نیرو به مردم فروخته شده است، یکی از برنامه های دولت برای کاهش بدهی های وزارت نیرو در قالب بودجه سال 93 را تهاتر بدهی ها و اوراق مشارکت فروخته نشده عنوان کرد و گفت: هفته گذشته حدود یک هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت دیگر هم توسط وزارت نیرو عرضه شد که انتشار این اوراق مشارکت با استقبال مردم روبرو نشد.

دایمی با اعلام اینکه در سال جاری مجوزی برای انتشار 7800 میلیارد تومان اوراق مشارکت آب و برق توسط دولت و مجلس صادر شده است، بیان کرد: با توجه به اینکه تضمین بخشی از این اوراق مشارکت که از سال های گذشته تا کنون منتشر شده است توسط وزارت نیرو یا شرکت های عرضه کننده در نظر گرفته شده است از این رود تضمین اصل پول و سود انتشار این اوراق مشارکت توسط بانک ها و دولت انجام می شود.