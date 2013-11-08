مراسم شیرخوارگان حسینی در اهواز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حماسه عاشورا، قیام حسینی و شهادت طفلی شش ماهه بر روی دستان پدر از جمله وقایعی است که بعد از گذشت یکهزار و 400 سال گویا هر سال تکرار می شود و در هر سال تاب این واقعه تاریخی بیش از پیش جگرسوز می شود.

در این مراسم معنوی که به مناسبت بزرگداشت ياد و نام حضرت علي اصغر کوچکترين شهيد کربلا برگزار مي‌شود، مادران کودکان شیرخواره درحالی که نوزادان خود را بر روی دستانشان گرفته بودند، در غم و اندوه حضرت علی اصغر(ع) اشک ماتم ریختند و به سوگواری و عزاداری پرداختند.

هدف از برگزاری این مراسم، رساندن پیام مظلومیت امام حسین (ع) و طفل رضیع (شیرخوار) ایشان حضرت علی اصغر(ع) به جهانیان و آشنایی آنان با نهضت عاشورا، پیام اصلاح امت و امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با ظلم ستمگران است.

در این مراسم مداحان مطرحی حضور داشتند و مادران با در دست داشتن کودکانی ملبس به لباسهای سبز و سربندهای «یا حسین(ع)» و «یا علی اصغر(ع)» در این مراسم حضور داشتند.

مراسم نذرنامه خوانی با همخوانی تمامی مادران در این مراسم برگزار شد بدین شرح که «یا صاحب الزمان(عج) فرزندم را نذر یاری قیام تو می‌کنم او را برای ظهور نزدیکت برگزین و حفظ کن یا مسیح حسین یا علی اصغر(ع) ادرکنی»

این مراسم به غیر از اهواز در سایر شهرهای استان خوزستان نیز با شور و نشاط خاصی برگزار شده و هر ساله بر تعداد شرکت کنندگان آن افزوده می شود.

این مراسم همزمان در 230 نقطه از ایران برگزار شد. همچنین این مراسم در کشورهای مختلف جهان مانند ایران، عراق، عربستان، بحرین، کویت، قطر، عمان، هند، پاکستان، افغانستان، سوریه، لبنان، ترکیه، کانادا، فرانسه، تایلند، دانمارک، سوئد، فنلاند، آمریکا و استرالیا برگزار می‌شود.