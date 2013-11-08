تولید دستگاه "سنتز در مقیاس بالای نانو ذرات نقره" در پارک علم و فناوری لرستان

مجید یاراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستگاه سنتز سریع و آسان در مقیاس بالای نانو ذرات نقره در پارک علم و فناوری لرستان تولید و ثبت اختراع بین المللی نیز شده است.

وی عنوان کرد: این دستگاه در حوزه های مختلفی به خصوص در زمینه ضدعفونی کردن وسایل بیمارستانی، البسه و ... کاربرد دارد.

رئیس پارک علم و فناوری لرستان با بیان اینکه سطح تکنولوژی این دستگاه پیشرفته است، بیان داشت: چرخه عمر تکنولوژی این محصول هفت سال است.

یاراحمدی بازار این محصول را مناسب دانست و بیان داشت: 100 درصد کار پژوهشی تولید این محصول در پارک علم و فناوری استان صورت گرفته و 50 درصد فرآیند تجاری سازی آن نیز انجام شده است.

وی با اشاره به ارائه درخواست 1.3 میلیارد ریالی تسهیلات برای ادامه فرآیند تجاری سازی این محصول در کارگروه اشتغال استان یادآور شد: از این رقم پرداخت یک میلیارد ریال به تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان رسید.