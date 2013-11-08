باید پای امر به معروف و نهی از منکر تا جایی بایستیم که امام حسین(ع) ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران حرم مطهر رضوی اظهار کرد: در امر به معروف و نهی از منکر باید متکی به قدرتی بود که آن را به سرانجام برساند.

امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه امام فرمودند باید در صدد قدرتی برآیید که به معروف امر کند و به منکر نهی کند، افزود: این یک فرمایش حساس برای هدایت همه است.

آیت الله علم الهدی بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر باید در سایه یه قدرت مقتدر صورت گیرد و در این امر نباید گفت که اول باید اولیا و روحانیون وارد شوند بعد ما وارد می شویم.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: فرضیه امر به معروف و نهی از منکر طولی نیست، بلکه عرضی بوده و امری است که برای همگان واجب است. منتهی هر کسی به اندازه عصاره وجودی خود بر انجام آن وظیفه دارد.

وی افزود: در حوزه دولت این امر باید به اندازه قدرت اقتدار این دولت انجام گیرد.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: بسیاری از منکرات هستند که خیلی بدتر از بی حجابی هستند، ولی بی حجابی چون تظاهر به فسق و بی ایمانی می کند در خط اول نهی از منکر است.

آیت الله علم الهدی افزود: اینکه افرادی نادان و منحرف می گویند حجاب مسئله خصوصی خانواده ها است این طور نیست، چرا که در اثرگذاری یک ناهنجاری عمیق اجتماعی است.

وی بیان کرد: زن بی حجاب با تظاهر به گناه خود اثرگذاری بدتری در جامعه دارد و باعث آتش زدن نسل جوان در مملکت می شود.

امام جمعه مشهد گفت: از نظر معصیت نکردن باید روحانیون مردم را آموزش داده تا خدا را بندگی کرده و گناه نکنند.

وی با بیان اینکه مردم باید همه باید به گناهکاران تذکر دهند، افزود: در مقابل ناهنجاری گناهکاری که مملکت را به آتش می کشد یا باید نظام اقتداری یا اجرایی جلویش را بگیرد.

امام جمعه مشهد گفت: متاسفانه در میان برادران و خواهران ما در امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی زیادی دیده می شود.

آیت الله علم الهدی افزود: باید نکبت گناه زن بی حجاب را به رویش آورد، چرا همیشه می گویند روحانیون باید وارد شوند مگر روحانیون محور اقتدار نظام هستند و مسئولیت مقابله با فساد را دارند، مسئولیت آنها آموزش است و باید رسالت خود را به انجام برسانند.

وی با اشاره به مطلب فوق گفت: قدرت های انتظامی و اجرایی هستند که فرهنگ ارشاد را به دست دارند.