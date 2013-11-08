شیر خواران ملایری با شش ماهه کربلا هم ناله شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بیش از دو هزار نقطه دنیا پیش از ظهر جمعه همایش شیر خواران حسینی در حسینه سید الشهدا(ع) در ملایر برگزار شد.

این مراسم با شکوه که مملو از مادرانی بود که به همراه کودکان شیرخواره خود برای همنوا و هم ناله شدن با شش ماهه کربلا حضور پیدا کرده بودند این مراسم با استقبال با شکوه مادران ملایری همراه بود تا جایی که حتی در راهروها و خیابان نیز جمعیت زنان به همراه کودکانشان دیه می شدند.

مدرس حوزه و دانشگاه در این مراسم ضمن گرامیداشت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله حسین (ع) بر عبرت گرفتن از درس های عاشورا تاکید کرد و گفت: مهمترین درس عاشورا بحث تربیتی و توجه به مسائل دینی و اسلامی است.

فرزدان خود را باید از کودکی با فلسفه محرم آشنا کنیم

حجت الاسلام احد آزادی خواه برگزاری مراسم مجمع جهانی علی اصغر و همایش شیر خوارگان را باعث ایجاد معنویت و برقراری پیوند عمیق با شش ماهه کربلا و ارزش های عاشورا برشمرد و گفت: باید از کودکی فرزندانمان را با فلسفه محرم آشنا کنیم.

وی در ادامه تربیت فرزندان را بسیار مهم برشمرد و گفت: مادران در این زمینه نقش مهم و اساسی دارند و باید با معنویت و مباحث دینی کودکان خود را آشنا کنند.

وی بالندگی فرزندان را در گرو رشد و تربیت دینی دانست و بیان کرد: مادران باید از زمان شیر دهی به مراقب تربیت کودکان خود باشند.

در ادامه این مراسم نیز مداحان خاندان عصمت و طهارت در غم شش ماهه کربلا مرثیه سرایی و حاضران با گهواره خالی حضرت علی اصغر(ع) وداع کردند.