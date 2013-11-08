زنده نگه داشتن محرم به شیوه ورزشی در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعه عبدالجلیل مقدم ورزشکار خوزستانی مسیر طولانی فلکه شهدا تا حرم علی ابن مهزیار در شهرستان اهواز را با روپایی زدن توپ فوتبال طی کرد و توپ در این مدت از بدن وی جدا نشد.



عبدالجیل مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد و نام امام حسین(ع) از سوی همه افرادی که عشق به این دلیر مرد دشت کربلا دارند باید صورت بگیرد.

وی افزود: هر کسی به شیوه ای در مراسمات محرم شرکت می کند و باعث ایجاد شور حسینی در جامعه می شود. من هم تصمیم گرفتم با هنری که در این مدت آموخته ام این کار را بکنم که خوشبختانه امروز موفق به انجام این کار شدم.



مقدم عنوان کرد: در ابتدا خیلی ها موافق این کار نبودند که ماه محرم شان و منزلت خاصی دارد و نباید در آن این فعالیتها صورت بگیرد؛ ولی من که به مقدس بودن هدفم ایمان داشتم این کار را انجام دادم و اکنون از اینکه برای امام حسین(ع) فعالیت های ورزشی که مورد تاکید دین اسلام و شخص پیامبر اکرم است را تبلیغ کرده ام خوشحال هستم.

این ورزشکار خوزستانی عنوان کرد: برای این کار با برخی علمای دینی شهر مشورت کرده ام که همه آنها از این حرکت من استقبال کردند و آن را شیوه ای جدید برای زنده نگه داشتن نهضت حسینی دانستند که می تواند اثر فراوانی می تواند در سطح جامعه به خصوص در بین جوانان و ورزشکاران داشته باشد.



مقدم افزود: قصد دارم در مناسبت های مختلف بازهم این کار را ادامه بدهم تا ورزش و هنرم وسیله ای باشد برای گسترش معارف اسلامی و قصد دارم با این کار اعلام کنم که اسلام چقدر با ورزش کردن افراد موافق است.