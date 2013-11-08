پتروشیمی بندرامام را شکست می دهیم

داریوش کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شرایط لیگ دسته یک به صورتی است که اکثر بازیکنان در رده سنی نوجوانان و جوانان هستند به همین دلیل رقابت ها بسیار سخت و جذب بازیکن هم مشکلاتی دارد.

وی افزود: علی رغم دشواری ها بازیکنان خوبی جذب کردیم و با تمریناتی که سر مربی تیم، «محمد ایزدپناه» انجام داده است از نظر فنی آمادگی رقابت با هر تیمی را داریم.

وی ادامه داد: بر اساس قانون لیگ 4 بازیکنان متولد 74 و 75، 4 بازیکن متولد 72 و 73، 4 بازیکن متولد 69 تا 73 و 3 بازیکن هم در رده سنی بزرگسالان باید جذب می کردیم و به همین دلیل تیم بسیار جوان و یک دستی داریم که با توجه به انتخاب بازیکنان بومی آینده بسکتبال گرگان را تضمین خواهند کرد.

مدیرعامل باشگاه بهشت هیرکان سولن درباره رقابت امروز گفت: تیم پتروشیمی بندر امام تیم جوانان باشگاهی است که در سوپر لیگ حضور دارد و از اسم و رسم خاصی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: سرمربی این تیم در تیم ملی حضور داشته و تجربیات کافی را برای هدایت این تیم قدرت مند دارد.

کلانتری تصریح کرد: 3 بازی دوستانه با تیم های گنبد، ساری و شهرداری گرگان برگزار کردیم که کمک بزرگی برای کادر فنی بود.

مدیرعامل باشگاه بهشت هیرکان سولن در پایان با درخواست از هواداران برای حضور در سالن امام خمینی اظهار کرد: در آینده نزدیک کانون هواداران را راه اندازی خواهیم کرد تا با ساز و کار مشخص بتوانیم حمایت لازم را در بیرون از زمین برای بازیکنان رقم بزنیم.

شایان ذکر است تیم بهشت هیرکان سولن در اولین دیدار از رقابت های لیگ دسته یک بسکتبال کشور ظهر امروز از ساعت 16 در سالن امام خمینی (ره) گرگان به مصافه تیم قدرمتند پتروشیمی بند امام می رود.

