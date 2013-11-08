شهرداري سنندج نائب قهرمان نيم فصل اول ليگ برتر هندبال بانوان كشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور، گرامیداشت یاد و خاطره شهیده مطهره مریم فرهانیان، ظهر امروز با برگزاري چندين بازي ديگر پيگيري شد و در يكي از حساس ترين اين ديدارها تيم شهرداري سنندج برابر تیم ذوب آهن اصفهان به پيروزي رسيد.

در هفته پنجم این مسابقات در حساس‌ترین دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان و شهرداری سنندج در اصفهان به مصاف هم رفتند که در نهایت این مسابقه با نتیجه 25 بر 18 به سود بانوان شایسته هندبال کردستان به پایان رسید.

تيم شهرداري سنندج تا قبل از روياروي با تيم ذوب آهن اصفهان در رده دوم رقابت هاي ليگ برتر هندبال بانوان كشور قرار داشت كه با كسب پيروزي در بازي امروز توانست ضمن حضور در رتبه دوم نائب قهرماني نيم فصل اول را از آن خود كرد.

بر اساس گزارش هاي اعلام شده در دیگر مسابقات هفته پنجم رقابت هاي ليگ برتر هنمدبال بانوان كشور تيم ثامن الحجج سبزوار با نتیجه 22 بر 7 میزبان خود تیم شهید چمران لارستان را در هم کوبید و ثامن الحجج تهران نیز در مشهد موفق شد با نتیجه 32 بر 15 تیم شرکت بام ایران خراسان رضوی را شکست دهد.

در جدول رده‌بندی تا پایان دور رفت ثامن الحجج سبزوار با کسب 10 امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت، شهرداری سنندج با کسب هشت امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد، ذوب آهن اصفهان همچنان با پنج امتیاز در رده سوم جای دارد.