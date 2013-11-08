  1. استانها
  2. اردبیل
۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۵۳

همزمان با هفته بسیج/

30 پروژه با اعتبار بالغ بر 140 میلیارد ریال در خلخال افتتاح می شود

30 پروژه با اعتبار بالغ بر 140 میلیارد ریال در خلخال افتتاح می شود

خلخال – خبرگزاری مهر: فرماندار خلخال گفت: بیش از 30 طرح عمرانی بالغ بر 14 میلیارد تومان در خلخال وبخش های تابع در هفته بسیج به بهربرداری می رسد.

به گزارش خبرنگارمهر، هوشنگ محمدی پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از طرح های افتتاحی هفته بسیج در این شهرستان اضافه کرد: آبرسانی به روستاهای خلخال در بخش شاهرود و بخش مرکزی از عمده طرح های اولویت دار شهرستان برای بهره برداری در هفته بسیج است.

به گفته با تکمیل طرح های آبرسانی روستایی به همین مناسبت، روستاهای کهران، شیخ جان لو، گزاز، گرم خانه، قزل دره، بیرق، وارث آباد، اسبو و اسکستان از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.

فرماندار خلخال در خصوص پروژه های حوزه راه و شهرسازی در این شهرستان افزود: چهار پروژه راه روستایی در بخش های شاهرود، هشتجین، بخش مرکزی و مرکز خلخال در هفته بسیج به بهره برداری خواهد رسید.

وی یادآورشد: از جمله طرح های قابل افتتاح در هفته بسیج بهره برداری از 41 واحد مسکن مقاوم سازی شده و بیش از 50 واحد بهره برداری از مسکن مهر است.

محمدی در خصوص سایر طرح های افتتاحی نیز متذکر شد: اجرای طرح های هادی، ساماندهی رودخانه، آسفالت معابر و کوچه ها، روکش آسفالت جاده خلخال – اسالم و پروژه هایی در حوزه روستایی و شهری برای مناسبت هفته بسیج در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 2171726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها