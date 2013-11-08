30 پروژه با اعتبار بالغ بر 140 میلیارد ریال در خلخال افتتاح می شود

به گزارش خبرنگارمهر، هوشنگ محمدی پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از طرح های افتتاحی هفته بسیج در این شهرستان اضافه کرد: آبرسانی به روستاهای خلخال در بخش شاهرود و بخش مرکزی از عمده طرح های اولویت دار شهرستان برای بهره برداری در هفته بسیج است.

به گفته با تکمیل طرح های آبرسانی روستایی به همین مناسبت، روستاهای کهران، شیخ جان لو، گزاز، گرم خانه، قزل دره، بیرق، وارث آباد، اسبو و اسکستان از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.

فرماندار خلخال در خصوص پروژه های حوزه راه و شهرسازی در این شهرستان افزود: چهار پروژه راه روستایی در بخش های شاهرود، هشتجین، بخش مرکزی و مرکز خلخال در هفته بسیج به بهره برداری خواهد رسید.

وی یادآورشد: از جمله طرح های قابل افتتاح در هفته بسیج بهره برداری از 41 واحد مسکن مقاوم سازی شده و بیش از 50 واحد بهره برداری از مسکن مهر است.

محمدی در خصوص سایر طرح های افتتاحی نیز متذکر شد: اجرای طرح های هادی، ساماندهی رودخانه، آسفالت معابر و کوچه ها، روکش آسفالت جاده خلخال – اسالم و پروژه هایی در حوزه روستایی و شهری برای مناسبت هفته بسیج در نظر گرفته شده است.