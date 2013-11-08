آمیختگی عاشورا و انتظار/ مذاکره با دشمنان جزو معروفات است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نماز جمعه این هفته ساری با بیان اینکه شیعه دو نگاه سرخ و سبز دارد، اظهار داشت: عاشورا، ظهور و انتظار برای حکومت جهانی به همدیگر مرتبط هستند.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران مانند عاشورای حسینی است و دشمنان نمی خواهند راه امام حسین (ع) دنبال شود و فرهنگ عاشورایی ادامه یابد.

وی عنوان کرد: نباید از امر به معروف و نهی از منکر دست برداشت و همه دستگاهها، ادارات و سازمانها و خواص و عوام باید همدیگر را به این فریضه الهی دعوت کنند و خود بر این مقوله نظارت داشته باشند.

امام جمعه ساری با اشاره به اینکه اسلام به دنبال پلیس بازی نیست، اظهار داشت: باید همدیگر را به امر به معروف و نهی از منکر دعوت کرد تا معروف پابرجا ماند و منکر حذب شود.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به نبال مبارزه با منکرات است تا جامعه به جامعه حسینی تبدیل شود و اگر غیر این باشد، جامعه حسینی نمی شود.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران افزود: باید همدیگر را پشتیبانی کنیم تا جامعه درست شود و گرانفروشی، غل و غش در معامله، دروغ و فریب از جمله مواردی است که باید پرهیز و حجاب و عفاف رعایت شود.

پرهیز از پیرایه ها در عزاداری ها

امام جمعه ساری با تاکید بر پرهیز خرافات و پیرایه ها در آیین های عزاداری یادآورشد: برای تحریک عواطف نباید موسیقی و یا از مرثیه های دورغین استفاده شود.

وی یادآورشد: برخی مداحی هایی که از رسانه ملی پخش می شود مناسب نیست و باید این روند اصلاح شود.

وی عنوان کرد: قمه زدن نیز از جمله مواردی است که پسندیده نیست و دشمنان به نبال سوء استفاده هستند.

آیت الله نورالله طبرسی با تاکید بر احیای اقامه نماز ظهر عاشورا تصریح کرد: همچنین آرامش عاشورایی باید دامنگیر باشد و نیروهای نظامی و امنیتی باید به این موارد توجه داشته باشند.

مذاکرات معروف است

نماینده ولی فقیه در مازندران به مذاکرات هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: مذاکره با دشمنان معروف است و منکر نیست و ایران به دنبال انرژی صلح آمیز است.

وی اظهار داشت: اکنون که جامعه آرامش نسبی پیداکرده است باید با امنیت و آرامش پاره ای از مشکلات مردم را برطرف کنیم.

وی با تسلیت به مناسبت درگذشت یار دیرینه امام راحل مرحوم حبیب الله عسگراولادی توصیه کرد اگر راه امام و رهبری را در پیش گیریم، موفق خواهیم بود.