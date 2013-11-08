۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۱۲

آیت الله طبرسی:

آمیختگی عاشورا و انتظار/ مذاکره با دشمنان جزو معروفات است

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: عاشورا و انتظار با هم آمیخته شده اند و اگر این دو بال نبود، بعثت پیامبر(ص) متوقف می شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نماز جمعه این هفته ساری با بیان اینکه شیعه دو نگاه سرخ و سبز دارد، اظهار داشت: عاشورا، ظهور و انتظار برای حکومت جهانی به همدیگر مرتبط هستند.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران مانند عاشورای حسینی است و دشمنان نمی خواهند راه امام حسین (ع) دنبال شود و فرهنگ عاشورایی ادامه یابد.

وی عنوان کرد: نباید از امر به معروف و نهی از منکر دست برداشت و همه دستگاهها، ادارات و سازمانها و خواص و عوام باید همدیگر را به این فریضه الهی دعوت کنند و خود بر این مقوله نظارت داشته باشند.

امام جمعه ساری با اشاره به اینکه اسلام به دنبال پلیس بازی نیست، اظهار داشت: باید همدیگر را به امر به معروف و نهی از منکر دعوت کرد تا معروف پابرجا ماند و منکر حذب شود.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به نبال مبارزه با منکرات است تا جامعه به جامعه حسینی تبدیل شود و اگر غیر این باشد، جامعه حسینی نمی شود.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران افزود: باید همدیگر را پشتیبانی کنیم تا جامعه درست شود و گرانفروشی، غل و غش در معامله، دروغ و فریب از جمله مواردی است که باید پرهیز و حجاب و عفاف رعایت شود.

پرهیز از پیرایه ها در عزاداری ها

امام جمعه ساری با تاکید بر پرهیز خرافات و پیرایه ها در آیین های عزاداری یادآورشد: برای تحریک عواطف نباید موسیقی و یا از مرثیه های دورغین استفاده شود.

وی یادآورشد: برخی مداحی هایی که از رسانه ملی پخش می شود مناسب نیست و باید این روند اصلاح شود.

وی عنوان کرد: قمه زدن نیز از جمله مواردی است که پسندیده نیست و دشمنان به نبال سوء استفاده هستند.

آیت الله نورالله طبرسی با تاکید بر احیای اقامه نماز ظهر عاشورا تصریح کرد: همچنین آرامش عاشورایی باید دامنگیر باشد و نیروهای نظامی و امنیتی باید به این موارد توجه داشته باشند.

مذاکرات معروف است

نماینده ولی فقیه در مازندران به مذاکرات هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: مذاکره با دشمنان معروف است و منکر نیست و ایران به دنبال انرژی صلح آمیز است.

وی اظهار داشت: اکنون که جامعه آرامش نسبی پیداکرده است باید با امنیت و آرامش پاره ای از مشکلات مردم را برطرف کنیم.

وی با تسلیت به مناسبت درگذشت یار دیرینه امام راحل مرحوم حبیب الله عسگراولادی توصیه کرد اگر راه امام و رهبری را در پیش گیریم، موفق خواهیم بود.

