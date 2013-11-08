قیام عاشورا درس آزادگی برای همه آزادی خواهان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا فاضلیان ظهر جمعه در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه ملایر ضمن سفارش مردم به تقوای الهی بر ترک محرمات الهی از سوی مومنان تاکید کرد و بیان داشت: کسانی که حرام خدا را ترک کنند خداوند آنها را به سمت نور هدایت و سعادت راهنمایی می کند.

وی در ادامه ضمن تسلیت ایام محرم و سوگواری امام حسین(ع) و یاران وفادارشان، ابراز داشت: محرم هنگام عزای امام حسین(ع) است و تمام عالم در این سوگواری سیاه پوش می شود.

امام جمعه ملایر بیان کرد: بر افراشتن پرچم های سیاه در همه نقاط کشور و کشورهای اسلامی و خارجی نیز نشان از این دارد که امام حسین(ع) تنها متعلق به مسلمانان نیست و قیام عاشورا درس آزادگی را برای همه آزادی خواهان جهان داشته است.

حجت الاسلام فاضلیان با بیان اینکه فلسفه این قیام فراتر از آن است که بتوانیم تصور کنیم و ابعاد این آن بسیار گسترده و جهانی است، ادامه داد: مهمترین درس عاشورا و فلسفه قیام امام حسین(ع) فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

نهادهای فرهنگی باید جوانان را با فلسفه امر به معروف و نهی از منکر آشنا کنند

وی با اشاره به اینکه هفته اول محرم به نام این فریضه الهی نامگذاری شده است بر ترویج امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و اظهار داشت: در این زمینه دانشگاه ها ، مدارس، ادارات و نهادهای فرهنگی باید مردم و به ویژه جوانان را با فلسفه امر به معروف و نهی از منکر و همچنین نماز آشنا کنند.

امام جمعه ملایر خطاب به روحانیون و هیات مذهبی گفت: قبل از آغاز عزاداری برای امام حسین(ع) در مساجد چند دقیقه ای را نیز به بیان این فریضه الهی و درس های عاشورا اختصاص دهید.

حجت الاسلام سید رضا فاضلیان گفت: فلسفه عزای ابا عبد الله(ع) تنها گریه کردن نیست بلکه باید همه ابعاد قیام عاشورا برای مردم تببین شود.

وی در ادامه خطاب به مسئولان نیز عنوان کرد: مسئولان از همه فرصتها ، امکانات و ظرفیت های موجود باید برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنند و اگر در این راه کوتاهی شود در قبال خداوند مسئول هستیم.

امام جمعه ملایر همچنین بر جلوگیری نیروی انتظامی از رواج منکرات در جامعه تاکید کرد و گفت: برخورد با اشرار، مواد مخدر و بی بند باری با همکاری سایر نهادها از سوی نیروی انتظامی در جامعه باید با جدیت انجام شود.

حجت الاسلام فاضلیان در ادامه به برگزاری نماز ظهر عاشورا اشاره کرد و گفت: امام حسین(ع) در ظهر عاشورا به همراه یاران وفادارشان زیر تیر دشمن و نیزها فریضه نماز را به پا داشتد و نماز ظهر عاشورا باید با شکوه و عظمت خاص در شهرستان برگزار شود.

مردم با حضور در راهپیمایی 13 آبان نشان دادند که پیرو آرمان های امام خمینی(ره) هستند

امام جمعه ملایر در ادامه ضمن تقدیر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی 13 آبان ماه، اظهار داشت: مردم با این حضور بار دیگر نشان دادند که در قبال دشمن کوتاه نمی آیند و پیرو ارزش هاو آرمان های امام و رهبری هستند.

حجت الاسلام سید رضا فاضلیان گفت: راهپیمایی 13 آبان بار دیگر به زمین خوردن آمریکا را نشان داد و دشمن فهمید که ملت ایران بزرگی و کرامت خود را با ذلت عوض نخواهد کرد.

وی بیان کرد: به فرموده امام راحل(ره) 13 آبان انقلابی بزرگتر از انقلاب نخست بود.

امام جمعه ملایر حضور مردم در راهپیمایی13 آبان را نشان دهنده غلبه حق بر باطل بدانست و افزود: مردم با حضور خود در این راهپیمایی نشان دادند که می توان با عزت و سر افرازی در مقابل آمریکا ایستاد و از استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی دفاع کرد.