  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۱۶

گلمیرزاده:

1800 هیئت مذهبی در گیلان فعالیت دارد/ لزوم تبیین فلسفه قیام عاشورا

1800 هیئت مذهبی در گیلان فعالیت دارد/ لزوم تبیین فلسفه قیام عاشورا

رشت – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از فعالیت افزون بر هزار و800 هیئت مذهبی در استان خبر داد.

حجت الاسلام سید حسین گلمیرزاده ظهر جمعه در حاشیه مراسم شیرخوارگان حسینی علیه السلام در رشت افزود: مهمترین اهداف این هیئت ها ترویج زندگی، سیره ائمه اطهار و ترویج مبانی دینی و اسلامی است.

وی همچنین با بیان اینکه عزاداری های ماه محرم باید در راستای تبیین اهداف فلسفه قیام عاشورا باشد، اظهارداشت: نهضت حسینی علیه السلام به عنوان یک درس بزرگ اسلام خواهی، ایثارگری و شهادت طلبی برای همه مسلمانان جهان است.

معاون تبلیغات اسلامی گیلان حرکت و جهاد امام حسین علیه السلام در قیام عاشورا را یک نقطه عطف در تاریخ اسلام دانست و برلزوم تبیین اهداف و فلسفه این قیام برای جوانان و نوجوانان تاکید کرد.

وی در ادامه از فعالیت هزار و 500 مداح در سطح استان اشاره کرد و  اذعان داشت: ترویج سبک زندگی اسلامی با الگو برداری از امامان معصوم علیه السلام از ماموریت های مهم مداحان است که در این راستا وظیفه حساسی دارند.

گلمیرزاده تصریح کرد: امسال در ایام محرم دو هزار و 800 مسجد در سطح استان مراسم سوگواری امام حسین علیه السلام و یارانش را برگزار می کنند.

کد مطلب 2171749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها