1800 هیئت مذهبی در گیلان فعالیت دارد/ لزوم تبیین فلسفه قیام عاشورا

حجت الاسلام سید حسین گلمیرزاده ظهر جمعه در حاشیه مراسم شیرخوارگان حسینی علیه السلام در رشت افزود: مهمترین اهداف این هیئت ها ترویج زندگی، سیره ائمه اطهار و ترویج مبانی دینی و اسلامی است.

وی همچنین با بیان اینکه عزاداری های ماه محرم باید در راستای تبیین اهداف فلسفه قیام عاشورا باشد، اظهارداشت: نهضت حسینی علیه السلام به عنوان یک درس بزرگ اسلام خواهی، ایثارگری و شهادت طلبی برای همه مسلمانان جهان است.

معاون تبلیغات اسلامی گیلان حرکت و جهاد امام حسین علیه السلام در قیام عاشورا را یک نقطه عطف در تاریخ اسلام دانست و برلزوم تبیین اهداف و فلسفه این قیام برای جوانان و نوجوانان تاکید کرد.

وی در ادامه از فعالیت هزار و 500 مداح در سطح استان اشاره کرد و اذعان داشت: ترویج سبک زندگی اسلامی با الگو برداری از امامان معصوم علیه السلام از ماموریت های مهم مداحان است که در این راستا وظیفه حساسی دارند.

گلمیرزاده تصریح کرد: امسال در ایام محرم دو هزار و 800 مسجد در سطح استان مراسم سوگواری امام حسین علیه السلام و یارانش را برگزار می کنند.