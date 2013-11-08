عقب نشینی در فرهنگ مقاومت ملت ایران معنا ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام خدیری در خطبه های نماز جمعه امروز شهر جدید پرند با اشاره به فرمایشات رهبری در هفته گذشته اظهار داشت: فرمایشات رهبری باید نصب العین مسئولان، مردم و گروه های سیاسی و اجتماعی کشور باشد.

عده ای معدود مسیر درست را تشخیص نداده اند

خطیب نماز جمعه پرند با بیان اینکه رهبری معظم در هر برهه ای که دوگانگی و دوراهی در کشور برای برخی پیش آمده با زیبایی و اقتدار وارد شده اند، گفت: ایشان راه درست و راست را نشان داده اند چرا که در راه درست مسیر انقلاب، دوراهی وجود ندارد، امروز عده ای بسیار زیاد در جامعه با بصیرت در راه ولایت هستند و ولایت برای آنها اصل است و عده ای معدود مسیر درست را تشخیص نداده اند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر خود حمایتی محکم از دولت و تیم هسته ای کردند که دولتمردان باید قدردان این حمایت باشند و از طرفی فرمودند مذاکره فقط درخصوص مسائل هسته ای است و کسی حق مذاکره در خصوص موضوع دیگری را ندارد و چون در آستانه 13 آبان عده ای مردد بودند آقا فرمودند هنوز هم آمریکا دشمن درجه یک ماست.

امام جمعه پرند بیان داشت: صراحت دیگر رهبری نسبت به مردم وفادار به انقلاب و آرمانهای امام و رهبری بود که فرمودند آنچه مشخص است خوش بین نیستیم ما باید روی پای خود خود بایستیم، چرا که اگر ما موضوع هسته ای را کنار بگذاریم به موضوع دیگری پنچه می اندازند و دستاویز قرار می دهند تا برای ایران چالش جدیدی درست کنند.

عزت ملت ایران برگرفته از قیام خونین سیدالشهداست

خدیری با اشاره به تیم مذاکره کننده هسته ای ایران که هم اکنون در ژنو به سر می برد، بیان داشت: صحبت های امروز اوباما که گفته ایران به فعالیت های اول دهه 80 برگردد و ما تخفیفاتی به ایران می دهیم در جواب می گوییم دنیا بشنود در آستانه عاشورای حسینی، روزی که سیدالشهدا سر داد، امام سر تعظیم فرو نیاورد(هیهات من الذله) عزت ملت ایران برگرفته از قیام خونین سیدالشهداست و لحظه و دقیقه ای در فرهنگ مقاومت و ایستادگی ملت ایران، عقب نشینی معنا ندارد.

امام جمعه پرند در ادامه با تسلیت ایام شهادت سیدالشهدا(ع) به دوست داران آن حضرت و امام زمان(عج) با اظهار امیدواری نسبت به اینکه، قدردان این ایام باشیم و در روز عاشورا نام خود را در دفتر مخصوص حضرت ثبت کنیم به تشریح این موضوع پرداخت که امام حسین علیه السلام در قیام کربلا چه چیزی را از دست داد و چه چیزی را به دست آورد.

وی با گرامیداشت ایام محرم و تسلیت شهادت امام حسین(ع) و یارانش اظهار داشت: یک قاعده دنیوی بین بشریت جاری است و آن اینکه در یک معامله و یک حرکت بزرگ، انسان خود را ارزیابی می کند که چه داده و چه چیزی به دست آورده، داده او چقدر ارزش داشته و آنچه به دست آورده چقدر ارزشمند است.

قیام سیدالشهدا(ع) با قواعد دنیوی قابل ارزیابی نیست

خدیری با اشاره به قیام سیدالشهدا(ع) در کربلا اضافه کرد: این قیام را نمی توان با قواعد دنیا ارزیابی کرد، حتی با منطق عقل کوتاه بشر هم قیام کربلا قابل ارزیابی نیست، یکی از مسائل عقل بشر این است که می گوید همیشه اقلیت تابع اکثریت است و پیروزی از آن عده زیاد است، اما سیدالشهدا(ع) این قاعده را در کربلا پیاده نکرد با آنکه 72 نفر مقابل 30 هزار نفر قابل مقایسه نبود.

وی با بیان اینکه لشکر دشمن عده و ابزار جنگی زیادی داشتند، ادامه داد: در طرف امام(ع) نوجوان هم بود، آنها(یزیدیان) قوت و غذای خوب داشتند اما اینها(لشکر امام حسین(ع)) از نعمت بزرگ حیات هم محروم بودند، حرفی که برخی جاها می زنند و می گویند حادثه کربلا را باید با موازین عشق مقایسه کرد نه عقل، غلط است و بر اساس عقل بشر و عشق حادثه کربلا قابل مقایسه نیست چرا که او خود فرزند عقل کل است.

خطیب نماز جمعه پرند با اشاره به اینکه نمی توان قیام حسین(ع) را با قاعده دنیوی بشر بسنجیم و بگوییم امام(ع) چه چیزی از دست داد و چه چیزی به دست آورد، بیان داشت: درست آن است که امام حسین(ع)در کربلا چیزی از دست نداد در حالی که مهم ترین کالا هم جان یک انسان و خون اوست، امام حسین در کربلا خود و اهل بیت خود و جوانان غیور را در راه خدا تقدیم کرد، چنانکه امام رضا(ع)می فرمایند 18 جوان بنی هاشم نظیرشان را دنیا ندیده و نخواهد دید.

وی با بیان اینکه امام حسین(ع) در راه خدا همه چیز را به دست آورد و خدا عظمت وعزت را به ایشان داد، اضافه کرد: نمی توان گفت امام(ع)چه چیز داده و چه چیز گرفته او با تمام وجود آمد و از قرآن و دین خدا و سنت پیامبر(ص) دفاع کرد و خدا هم تمام برکاتش را نصیب امام کرد و ویژگی های منحصر به فردی را به او داد که به هیچ امام و پیامبری نداد.

تربت کربلا هدیه خداوند به امام حسین(ع) بود

امام جمعه پرند با اشاره به اینکه خداوند نعمتی بزرگ مانند "خاک" را به حسین(ع) عنایت کرد گفت:همه چیز از خاک به عمل می آید و از خاک باید آموخت که خاکی باشیم، افتادگی و بی قیمیتی را از خاک بیاموزیم تا خدا ما را باارزش کند و بالا ببرد و خاک با آن همه قدرت خود ساکت و خاموش است اما ما با یک کار گوش فلک را کر می کنیم.

وی افزود: خدا همین خاک را به صحرای کربلا آورده و به تربت امام عنایت داشته که خوردن آن را به قصد شفا برای انسان جایز دانسته وقتی خوردن خاک حرام است اما می توان تربت کربلا و امام حسین (ع) را خورد، تربتی که برای بدترین امراض کارساز است امام آمد همه چیز خود را فدا کرد و خدا هم برای سیدالشهدا قدم برداشت چرا که مظلومانه در کربلا کشته شد و در این عالم هیچ امام و پیامبری مانند امام حسین(ع) کشته نشد.