۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۲۱

همزمان با سایر نقاط کشور؛

همایش شیرخوارگان حسینی در کربلای ایران برگزار شد

ری - خبرگزاری مهر: همزمان با سایر نقاط کشور، همایش شیرخوارگان حسینی پیش از ظهر امروز در کربلای ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش با شکوه و معنوی صدها نفر از مادران و زائران حرم مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) در مصلی بزرگ شهرری حضور داشتند.

مادران  در حالی که نوزادان و کودکان خود را در آغوش داشتند، روضه عطش و دلدادگی سر دادند و در مصائب شهادت امام حسین (ع) و  فرزند شش ماهه اش حضرت علی اصغر (ع) اشک ماتم ریختند.

در این آیین مادران کودکان شیرخوارشان را به یاد حضرت علی اصغر (ع) لباس های سفید و سبز رنگ به همراه روسری  بر تن کودکان معصوم خود پوشانده بودند.

همچنین سربند هایی بر پیشانی کودکان با مضامین یا حسین شهید(ع)، یا حضرت علی اصغر (ع) و سلام بر حسین شهید نصب شده بود.

امروز همزمان با سراسر کشور مادران در شهر ری کربلای ایران، صحنه هایی از حزن و اندوه را رقم زدند و شهادت سرباز شش ماهه دشت نینوا را سندی بر مظلومیت سالار شهیدان دانستند و با خواندن لالایی بـه یاد شهادت مظلومانه طفل اباعبدالله الحسین (ع) به عزاداری پرداختند.

همچنین در این مراسم مدیحه سرایان با سردادن ذکر مصیبت خاندان عصمت و طهارت (ع) و به یاد مظلومیت امام حسین (ع) و یاران با وفای ایشان به نوحه سرایی پرداختند.

در پایان برنامه نماز جماعت ظهر و عصر توسط امام جمعه شهرری اقامه شد.
 

