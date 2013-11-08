رسالت ترویج و رونق فرهنگ آذری بر عهده اهالی فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده صبح جمعه در دیدار با اهالی فرهنگ و هنر استان اظهار داشت : فرهنگ آذری، شناسنامه همه ما آذری‌هاست به همین دلیل باید به شکل مناسبی از آن مراقبت کرد که شرایط امروزی حاکم در جامعه بهترین فضا را برای خلق آثار نو ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر باید از فضای نشاط و امیدی که بعد از انتخابات 24 خرداد در جامعه ایجاد شده، برای خلق آثاری نو استفاده کرده و وظیفه نوآوری و ایجاد سبک جدید در تولید آثار هنری را بر عهده بگیرند.

جبارزاده با بیان توانمندی بالای استان در زمینه فرهنگی و هنری گفت : استان آذربایجان شرقی، از نظر فرهنگی بسیار غنی است، اما هر غنایی نیاز به مراقبت دارد و امروز وظیفه ما نه تنها حفظ میراث فرهنگی بلکه رونق بخشیدن و سپردن آن به نسل‌های بعدی است.

وی ادامه داد: امیدوارم با اقدامات مناسب دولت تدبیر و امید، چهار سال آینده دوران شکوفایی فرهنگ ایران به ویژه آذربایجان باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت ایجاد شور و نشاط در آثار هنرمندان گفت: نشاط اجتماعی تنها توسط اهالی فرهنگ و هنر ایجاد می‌شود که شور و نشاط و امیدی که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در جامعه ایجاد شده فرصت خوبی برای رشد و افزایش انگیزه اهالی فرهنگ و هنر در راستای خلق آثار جدید است.

گفتنی است در این دیدار جمعی از شعرا، نویسندگان و هنرمندان عرصه‌های مختلف ضمن تبریک انتصاب دکتر جبارزاده به سمت استانداری آذربایجان شرقی، برای وی آرزوی موفقیت کردند.

