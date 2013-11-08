ترويج و عمل به آموزه هاي ديني در سطح جامعه از ضروريات است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدين مجتهدي ظهر امروز در خطبه هاي نماز جمعه سنندج اظهار داشت: عمل به آموزه هاي ديني و ترويج اين مهم در سطح جامعه يكي از ضرورت هاي اصلي است و به همين دليل بايد نسبت به اين مهم با حساسيت بيشتري برخورد شود.

وي با بيان اينكه در جوامع اسلامي بايد نسبت به عملياتي كردن دستورات ديني با حساسيت ويژه اي برخورد شود، افزود: انتظار مي رود كه مردم ضمن رعايت اين مهم در راستاي اسلامي كردن جامعه و دوري كردن از ناهنجاري ها به شدت هوشيار باشند.

امام جمعه سنندج در بخش ديگري از خطبه هاي امروز نماز جمعه با اشاره به شهادت امام حسین(ع) و 72 تن از یاران باوفایش در دشت کربلا بيان کرد: خداوند به بهترین وجه ممکن می‌توانست از فرزند رسول‌الله و یارانش در برابر لشکر کفر محافظت کند ولی خواست به آنها حیات ابدی بخشیده و سعادت را نصیب‌شان کند.

وی گفت: شهادت امام حسین(ع) شهادتی مظلومانه بود ولی فرزند پاک رسول خدا (ص) مظلوم نیست چرا که بالاترین مقام قیامت متعلق به اوست و در روز حساب، در حضور جدش شفاعت کننده امت اسلام و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است.

ماموستا مجتهدی به فرار رسیدن محرم و آغاز سال جدید قمری اشاره کرد و افزود: مأموران الهی تمام اعمال انسان، چه خوب و چه بد را ثبت و ضبط می‌کنند و کوچکترین عملی از دید آنها پنهان نمی‌ماند و به همين دليل ما بايد دستورات ديني را به بهترين شكل ممكن اجرايي كنيم.

وي در پايان ضمن تاكيد مجدد بر حفظ ارزشهاي ديني و اسلامي در سطح جامعه عنوان كرد: وجود اين ويژگي ها و رعايت اين ارزشهاست كه باعث مي شود جوامع اسلامي با ديگر جوامع غربي متفاوت باشند و به همين دليل ما وظيفه داريم در راستاي عمل به دستورات ديني با حساسيت ويژه اي برخورد كنيم.