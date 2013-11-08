مادران اردبیلی برای تربیت نسل عاشورایی تاکید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که پیش از ظهر جمعه در ورزشگاه شش هزار نفری اردبیل برگزار شد، مادران شیرخوار اردبیل با حضور گسترده و در حرکتی نمادین در فضایی معنوی و سرشار از عشق به اولاد پیامبر (ص) برای تربیت نسل عاشورایی دعا خواندند و در تحقق این مهم تاکید کردند.

در همایش شیرخوارگان حسینی که در چهارمین روز از ماه محرم الحرام برگزار شد، شیرخوارگان و طفلان حسینی اردبیل با لباس های سبز و سفید، یاد لب تشنه ترین و خردسال ترین شهید تاریخ اسلام حضرت علی اصغر (ع) باب الحوائج شش ماهه را گرامی داشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری همایش شیرخوارگان را در راستای رشد و تعالی اعتقادی و فرهنگی در بین خانواده‌ها و بویژه مادران و نیز تاکید بر تربیت نسل عاشورایی در کشور عنوان کرد.

حجت الاسلام مهدی ستوده توجه به ابعاد عاطفی، حماسی و عقلانی قیام امام حسین (ع)، پرورش عواطف حسینی در جامعه و.. را از مهمترین اهداف برگزاری همایش شیرخوارگان برشمرد و یادآور شد: همایش شیرخوارگان با شرکت گسترده بانوان دارای کودک شیرخوار برگزار ‌شد.

وی بسترسازی بیان عواطف برای شهید شش ماهه کربلا را دارای ابعاد تربیتی و پرورشی دانست و تصریح کرد: تربیت فرزندان بویژه کودکان با نگاه دینی و آموزه های عاشورایی می تواند جامعه را به مولفه های اصیل سوق دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به حضور گسترده مادران در این مراسم تصریح کرد: برخورداری مادران از تقوا بی شک باعث تربیت فرزند صالح و شایسته توام با عشق و ارادت به اهل بیت (ع) شده و این عاملی برای تربیت نسل آینده جامعه براساس موازین دینی خواهد شد.

وی مهمترین هدف امام حسین (ع) در جریان واقعه عاشوار را احیای امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرد و گفت : امروز نیز اگر خواهان ادامه نهضت حسینی هستیم باید به احیای این فریضه واجب الهی در کنار برگزاری مراسم عزاداری در شان و منزلت امام حسین (ع) توجه کافی داشته باشیم.

در این همایش که از استقبال بی نظیری برخوردار بود، ضمن برگزاری برنامه هایی نظیر سخنرانی، مداحی، عزاداری، گهواره گردانی و... هزاران نفر از بانوان عزادار و شیرخوارگان آنها با سیادت به لباسهای سبز در سوگ شهید شش ماهه کربلا حضرت علی اصغر (ع) به عزاداری پرداختند.

قرائت زیارت عاشورا، بیان احکام شرعی، عزاداری جوانان عاشورایی و اجرای مراسم شیرخوارگان حضرت علی اصغر (ع) از جمله برنامه هایی اجرایی در این همایش بود.

همایش شیرخوارگان حسینی (ع) به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهید شش ماهه کربلا حضرت علی اصغر (ع) همزمان در تمام شهرستان های استان اردبیل نیز برگزار ‌شد.

علاوه بر این این همایش در محل های خاصی نظیر بیمارستان های اردبیل نیز برگزار شد تا مادران شیرخوارگان بستری نیز از حال و هوای همایش شیرخوارگان حسینی بهره بگیرند.