به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل مقری موذن ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه نیشابور، اظهار کرد: گسترش فساد در جامعه، نتیجه کم‌ رنگ شدن این واجب الهی است.

امام جمعه نیشابور با گرامی‌داشت هفته امر به معروف و نهی از منکر، بیان کرد: بررسی و اجرای این فریضه دینی، منحصر به‌ یک هفته نیست.

حجت الاسلام مقری موذن تصریح کرد: افرادی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند خواسته‌های خود را بازگو نمی‌کنند، بلکه دستورات دین خداوند را بیان می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه باید با تذکر زندگی را بر گناهکاران و اهل منکر تنگ کنیم، اظهار کرد: بی‌تفاوتی‌های امروز که اهل منکر در ادارات و جامعه کارشان به خوبی راه می‌افتد و زندگی راحتی دارند، وضعیت جامعه را به اینجا کشانده است.

امام جمعه نیشابور با بیان اینکه دست خواهش و التماس خود را به‌سوی فعالان و هیئات و مجامع مذهبی برای برپایی نماز اول وقت ظهرهای تاسوعا و عاشورا دراز می‌کنیم، تاکید کرد: اگر بخواهیم که این فرائض در اول وقت اجرایی بشود حتما می‌شود.

حجت الاسلام مقری موذن با اشاره به اینکه نذورات باید در شرایط سخت اقتصادی و خشکسالی ساماندهی شود، بیان کرد: برخی مساجد و هیئات روستاها هستند که برای برگزاری مجالس عزاداری محرم مشکل دارند که باید مساعدت شود.

وی اظهار کرد: دشمنان در باطل خود متحد هستند و ما در حقیقت خود با یکدیگر اختلاف داریم.