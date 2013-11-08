انگیزه خالصانه و ایثار و فداکاری عامل ماندگاری نهضت امام حسین(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین مصلح در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خورموج ضمن رعایت تقوای الهی در همه شئونات زندگی، به رمز ماندگاری حادثه عاشورا اشاره و اظهار داشت: در طول تاریخ حوادث رخدادهای مختلفی اتفاق افتاده ولی هیچ کدام جایگاه نهضت عاشورا را پیدا نکردند.

حجت الاسلام مصلح افزود: شهر خورموج به برکت فکر و نگرش بلند مردم دارای 30 حسینیه ومسجد است و در اکثر روستاها از روحانیون برجسته برای این ماه دعوت کرده‌اند.

وی ادامه داد: با وجود هیات‌های خانگی و خیابانی امروز ما شاهد آن هستیم تمامی مساجد مملو از جمعیت است و نسبت به سال‌های گذشته با شور وشوق زیاد برپا شده است.

مصلح اضافه کرد: یکی از ویژگی‌های خوب مردم این شهر حضور در پای منبر امام حسین(ع) است که این در نوع بی‌نظیر است.

وی انگیزه خالصانه و بی نظیر امام حسین (ع)، عصمت پاک، قداست و ایثار و فداکاری را عوامل ماندگاری نهضت امام حسین (ع) عنوان کرد.

اصلاح امت از هدف‌های مقدس قیام امام حسین (ع) بوده است

مصلح با اشاره به اینکه اصلاح امت جدش از هدف‌های مقدس قیام امام حسین(ع) بوده است از بی نظیری یارانش به عنوان یکی دیگر از عوامل ماندگاری نهضت یاد کرد و گفت: ویژگی‌های یاران امام حسین (ع) ولایتمداری، ایثار،شجاعت، دلیری و تحمل سختی و تحریم‌های شدید است.

مصلح بیان کرد: نماز عاشورا امسال باید با شکوه هر تمامتر در تمام نقاط برپا شود.

وی با اشاره به سخانان ضد استکباری مقام معظم رهبری در آستانه 13 آبان گفت: معظم له در صحبت‌هایشان قضیه استکبار و آمریکا و محدوده مذاکرات را روشن کردند.

مصلح با تقدیر از حضور باشکوه دانش آموزان، دانشجویان و مردم همیشه در صحنه شهر خورموج در مراسم راهپیمایی 13 آبان تصریح کرد: مراسم راهپیمایی امسال نسبت به سال‌های قبل علی‌رغم تبلیغات دشمنان در نوع خود کم نظیر بوده است و موجب خشم دشمنان و رژیم صهینویست شد.