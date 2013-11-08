به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد در سخنانی با تسلیت فرا رسیدن ایام عزاداری سید الشهدا(ع) با بیان اینکه امام حسین(ع) بهترین الگوی برای بشریت است، اظهار داشت: محور و بنیان نهضت عاشورای حسینی، امر به معروف و نهی از منکر است و سیدالشهدا(ع) علیه بدعت گذاران و کسانی معروف را در جامعه ترک کرده بودند قیام کرد و ایستاد.

وی افزود: بنی امیه تلاش خود را برای از بین بردن اسلام ناب معطوف کرد و از این رو جسارت به امیرالمومنین(ع) بر روی منابر را در دستور کار قرار داد.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) افزود: امروز نیز در سوریه شاهد جسارت‌های تکفیری‌ها و سلفی‌ها به حرم مطهر حضرت زینب کبری(س) هستیم و آنان ریختن خون شیعه را مباح می‌دانند.

وی با بیان اینکه در مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع) باید بر نماز، زکات، استکبار ستیزی و شعائر دینی و فضائل اخلاقی تاکید شود، ابراز داشت: در مجالس عزاداری امام حسین(ع) به خصوص در مراسم‌های تعزیه خوانی باید از هرگونه سخن و نمادی که موجب وهن اهل بیت عصمت و طهارت(ع) می‌شود و بوی بدعت می‌دهد جلوگیری شود.

حجت الاسلام سعیدی گفت: علت برگزاری مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) در ایام محرم هر سال آن است که ببینیم در هر زمانی جبهه یزدی در کجا تشکیل می‌شود تا در برابر آن حسینیان جبهه حسینی را تشکیل دهند و در برابر آنها بایستند.

وی با بیان اینکه برخی‌ها بدنبال آن هستند تا با شبیه سازی مانع از آشکار شدن چهره جبهه باطل شوند، افزود: رهبر معظم انقلاب در آستانه ۱۳ آبان روز تسخیر لانه جاسوسی بیانات مهمی داشتند و خط و چهره جبهه استکبار و باطل را نمایان کردند.

تشکیل هویت یزیدی به سرکردگی غربی‌ها، صهیونیست و مزدورانشان در منطقه

وی افزود: امروز هویت یزیدی با محوریت صهیونیست‌ها، کشورهای غربی و مزدوران آنها در منطقه در برابر اسلام صف کشیده‌اند که در برابر چنین جبهه‌ای باید ایستادگی کرد.

حجت الاسلام سعیدی گفت: ملت ما با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب آموخته‌اند که باید از موضع عزت و حکمت مذاکره کرد و ما نیز تا زمانی که این امر برای ملت ما نفع و سود داشته باشد انجام خواهیم داد چرا که به فرموده رهبری ضرری برایمان ندارد.

ملت همواره از مسئولان به خصوص تیم مذاکره کنند حمایت خواهد کرد

خطیب جمعه قم با بیان اینکه ملت ما همواره از مسئولان به خصوص تیم مذاکره کنند حمایت کرده و خواهد کرد، افزود: ملت ایران اجازه نخواهند داد تا تیم مذاکره کننده و دیپلمات‌ها مورد تضعیف قرار گیرند و در عوض تیم دیپلماسی نیز نباید فریب خنده‌ها و تعارفات دشمنان را بخورد و باید با اقتدار عمل کند.

حجت الاسلام سعیدی تأکید کرد: ملت ایران با هدایت‌های رهبرمعظم انقلاب و همچنین مراجع و علما اعتمادی به دولت آمریکا ندارند که این امر نتیجه عملکرد این کشور در قبال ایران است.

وی به سابقه عملکرد بد آمریکا در برابر ایران اشاره کرد و ابراز داشت: این عملکرد به سال‌های ابتدایی قرن ۱۹ میلادی باز می‌گرددد که دو کشیش آمریکایی به ایران سفر و اعلام کردند که زمینه برای ورود هیئت‌های مذهبی مسیحی به ایران فراهم است که گونه رفتارهای تا ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و جاسوسی‌هایی که در ایران انجام می‌داند ادامه داشت و ملت ما تا کنون خاطرات بدی از عملکرد آمریکا در قبال ایران دارند.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به افشای مسئله جاسوسی آمریکا از برخی کشورهای غربی و هم پیمانانش ابراز داشت: آمریکا حتی به هم پیمانانش هم رحم نمی‌کند و افشای شنود آمریکا از شهروندان و مقامات این کشور‌ها حقانیت نظام و انقلاب اسلامی و ملت ایران را بیش از گذشته آشکار کرده است.

مذاکرات تنها در محدوده مسئله هسته‌ای است

حجت الاسلام سعیدی، همچنین تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب حد و مرز مذاکرات ایران با آمریکا را تنها در حوزه مسئله هسته‌ای دانستند و کسی در داخل کشور نیز نباید حل سایر مسائلی که بین ما و آمریکا وجود دارد را انتظار داشته باشد.

وی در بخش پایانی خطبه‌های خود با تسلیت درگذشت مرحوم حبیب الله عسگراولادی اظهار داشت: ایشان دارای شخصیتی انقلابی بود که همواره در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب، امام راحل و مقام معظم رهبری گام بر می‌داشت.

خطیب جمعه قم، همچنین از دیدارهای رئیس جمهور با خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران تقدیر کرد.