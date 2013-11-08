به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان در مصلی قدس اظهار داشت: انرژی هسته ای حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است و نباید از آن به راحتی عبور کرد.

خطیب جمعه زاهدان با بیان اینکه در راستای به دست آوردن این حق مسلم نباید در برابر قدرت های استکباری و سلطه طلب عقب نشینی کرد افزود: کوتاه آمدن در دستیابی به انرژی هسته ای و عقب نشینی در مذاکرات موجب پیشروی نظام سلطه شده و بر گستاخی آن ها می افزاید.

وی تاکید کرد: ملت ایران در همین راستا از تیم مذاکر کننده انتظار دارد که سرسختی، ثبات و عزم جدی را در استفاده از انرژی هسته ای و تثبیت حق و حقوق مردم ایران در مجامع بین المللی را چاشنی و دستور کار خود قرار دهند.

آیت الله سلیمانی با تاکید بر اینکه دستیابی به انرژی هسته ای و فناوری های نوین یکی از عوامل مهم پیشرفت در هر کشور محسوب می شود ادامه داد: از آنجا که استکبار جهانی و کشور های سلطه تاب تحمل و دیدن پیشرفت های مسلمانان را ندارند لذا هر بار با توسل به بهانه های مختلف مانع دستیابی کشور های دیگر به ابزار های پیشرفت و توسعه می شوند.

وی یادآور شد: دشمنان اسلام با سیاه نمایی و توطئه سعی دارند تا سیاست های مدون و هدفمند ایران اسلامی را در موضوع انرژی هسته ای در نزد جهانیان به گونه ای دیگر جلوه دهند و با تحریف واقعیات ایران اسلامی را از رسیدن به جایگاه واقعی منع کنند.

وی افزود: استکبار و دشمنان ایران اسلامی به خوبی می دانند که با وجود تمامی توطئه ها و تحریم ها اما به برکت انقلاب رشد مطلوبی در کشور به وجود آمده است و دستیابی به انرژی هسته ای نیز برخاسته از یک دانش بومی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به عضویت ایران در قانون ان.پی .تی خاطرنشان ساخت: بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان یک مرجع نافذ، ملت ایران انرژی هسته ای را برای کاربرد های جنگی نمی خواهد بلکه خواهان استفاده از آن برای بکارگیری در زمینه های علمی است.

سلیمانی همچنین با اشاره به ترسیم برنامه چشم انداز 50 ساله برای دستیابی به قله های علمی افزود: بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری، کشور ایران کمتر از نیم قرن با اتکا به دانش بومی و متخصصان متعهد به استانداردهای بین المللی دست پیدا خواهد کرد.



