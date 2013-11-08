  1. استانها
  2. البرز
۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۳۲

حجت الاسلام حسینی همدانی:

مسئولان تلاش کنند منکرات وارد عزاداری‌ها نشود/ نهضت عاشورا بر مبنای امر به معروف‌ و نهی از منکر بود

مسئولان تلاش کنند منکرات وارد عزاداری‌ها نشود/ نهضت عاشورا بر مبنای امر به معروف‌ و نهی از منکر بود

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج با بیان اینکه مبنای قیام عاشورا عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود، تاکید کرد: اصل امر به معروف و نهی از منکر در ماه محرم الحرام از حساسیت بیشتری برخوردار است و همه مردم و مسئولان باید تلاش کنند منکرات وارد آیین های عزاداری سالار شهیدان(ع) نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج با اشاره به واقعه عاشورا اظهار داشت: حرکت امام حسین (ع) در کربلا سرشار از درس های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فلسفی، فقهی، عرفان و اخلاق است.

وی با بیان اینکه از هر زاویه ای که به قیام امام حسین(ع)نگاه کنیم درس عظیمی در آن نهفته است، گفت: ماه محرم بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است اما باید توجه داشته باشیم که منکرات متوجه عزاداری هایمان نشود و انحراف و تحریف ما را از هدف اصلی مان دور نکند.

وی گفت: از مهمترین درس های نهضت عاشورا که از فروع دین ما محسوب می شود تاکید بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که از برنامه های مهم دین اسلام است و اجرای آن جامعه ای سالم و به دور از گناهی را نوید می دهد.

ترویج و نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین درس  قیام عاشورا است

حجت الاسلام حسینی همدانی با بیان اینکه ترویج و نهادینه کردن این فریضه از بزرگترین درس های قیام عاشورا است، افزود: امر به معروف با موعظه و نصیحت فرق می کند، زیرا امر به معروف خواهش نیست بلکه امر و نهی مطلق با شیوه مناسب است.

امام جمعه کرج ادامه داد: اصل امر به معروف و نهی از منکر در ماه محرم الحرام از حساسیت بیشتری برخوردار است و همه مردم و مسئولان باید تلاش کنند منکرات وارد آیین های عزاداری سالار شهیدان (ع ) نشود.

هیئتهای عزاداری مراقب باشند تحریفات وارد آیین های سوگواری نشود

وی تاکید کرد: هیئتهای عزاداری باید مراقب باشند تحریفات وارد آیین های سوگواری نشود. باید شعرها حماسی و حرکت افزا باشد و سبک سینه زنی و مدیحه سرایی ها باید علاوه بر ایجاد شور همراه با شعور باشد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز وظیفه دستگاه های اجرایی و فرهنگی در این ایام را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: دستگاههای اجرایی و فرهنگی موظف هستند در سطح شهر هر چیزی که مخالف شعور اهل بیت(ع) است همانند تمثال های منتسب به ایشان را بردارند و چهره شهر را از بدعت ها و تحریف ها منزه کنند.

مدیران اجرایی فعالیت هیئت ها را رصد کنند

وی افزود: مدیران اجرایی باید فعالیت هیئت ها را رصد کنند تا در فرصتی مناسب هیئت هایی که همه موارد را در عزاداری ها رعایت کرده اند به مردم معرفی و از آنها تقدیر شود.

حجت الاسلام حسینی همدانی همچنین از حضور گسترده مردم در راهپیمایی 13 آبان قدردانی کرد و اظهار داشت: حضور یکپارچه ملت بزرگ ایران در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، حماسه بزرگ دیگری بود که در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی به ثبت رسید.

وی گفت: رسانه های بیگانه هرچه تبلیغات کردند تا مانع حضور مردم و سردادن شعار مرگ برآمریکا شوند و القا کنند که فاصله بین مردم و دولتمردان افتاده است موفق نشدند و این ناکامی آنها و سرافرازی مردم ایران در روز مبارزه با استکبار جهانی مرهون راهبردهای وحدت بخش رهبر معظم انقلاب است و مردم نیز می دانند که بی اعتمادی ما به آمریکا و دشمنی آنها با اسلام قدمت دیرینه دارد.

امام جمعه کرج در پایان حضور مردم از تمام قشرها در روز استکبار ستیزی و حمایت رهبری و دولت از تیم مذاکره کننده را پشتوانه ای دانست برای افرادی که در جهت پیشبرد انقلاب و نظام برنامه ریزی می کنند.



 

کد مطلب 2171795

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها