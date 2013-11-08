به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج با اشاره به واقعه عاشورا اظهار داشت: حرکت امام حسین (ع) در کربلا سرشار از درس های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فلسفی، فقهی، عرفان و اخلاق است.

وی با بیان اینکه از هر زاویه ای که به قیام امام حسین(ع)نگاه کنیم درس عظیمی در آن نهفته است، گفت: ماه محرم بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است اما باید توجه داشته باشیم که منکرات متوجه عزاداری هایمان نشود و انحراف و تحریف ما را از هدف اصلی مان دور نکند.

وی گفت: از مهمترین درس های نهضت عاشورا که از فروع دین ما محسوب می شود تاکید بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که از برنامه های مهم دین اسلام است و اجرای آن جامعه ای سالم و به دور از گناهی را نوید می دهد.

ترویج و نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین درس قیام عاشورا است

حجت الاسلام حسینی همدانی با بیان اینکه ترویج و نهادینه کردن این فریضه از بزرگترین درس های قیام عاشورا است، افزود: امر به معروف با موعظه و نصیحت فرق می کند، زیرا امر به معروف خواهش نیست بلکه امر و نهی مطلق با شیوه مناسب است.



امام جمعه کرج ادامه داد: اصل امر به معروف و نهی از منکر در ماه محرم الحرام از حساسیت بیشتری برخوردار است و همه مردم و مسئولان باید تلاش کنند منکرات وارد آیین های عزاداری سالار شهیدان (ع ) نشود.

هیئتهای عزاداری مراقب باشند تحریفات وارد آیین های سوگواری نشود

وی تاکید کرد: هیئتهای عزاداری باید مراقب باشند تحریفات وارد آیین های سوگواری نشود. باید شعرها حماسی و حرکت افزا باشد و سبک سینه زنی و مدیحه سرایی ها باید علاوه بر ایجاد شور همراه با شعور باشد.



نماینده ولی فقیه در استان البرز وظیفه دستگاه های اجرایی و فرهنگی در این ایام را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: دستگاههای اجرایی و فرهنگی موظف هستند در سطح شهر هر چیزی که مخالف شعور اهل بیت(ع) است همانند تمثال های منتسب به ایشان را بردارند و چهره شهر را از بدعت ها و تحریف ها منزه کنند.

مدیران اجرایی فعالیت هیئت ها را رصد کنند

وی افزود: مدیران اجرایی باید فعالیت هیئت ها را رصد کنند تا در فرصتی مناسب هیئت هایی که همه موارد را در عزاداری ها رعایت کرده اند به مردم معرفی و از آنها تقدیر شود.

حجت الاسلام حسینی همدانی همچنین از حضور گسترده مردم در راهپیمایی 13 آبان قدردانی کرد و اظهار داشت: حضور یکپارچه ملت بزرگ ایران در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، حماسه بزرگ دیگری بود که در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی به ثبت رسید.

وی گفت: رسانه های بیگانه هرچه تبلیغات کردند تا مانع حضور مردم و سردادن شعار مرگ برآمریکا شوند و القا کنند که فاصله بین مردم و دولتمردان افتاده است موفق نشدند و این ناکامی آنها و سرافرازی مردم ایران در روز مبارزه با استکبار جهانی مرهون راهبردهای وحدت بخش رهبر معظم انقلاب است و مردم نیز می دانند که بی اعتمادی ما به آمریکا و دشمنی آنها با اسلام قدمت دیرینه دارد.



امام جمعه کرج در پایان حضور مردم از تمام قشرها در روز استکبار ستیزی و حمایت رهبری و دولت از تیم مذاکره کننده را پشتوانه ای دانست برای افرادی که در جهت پیشبرد انقلاب و نظام برنامه ریزی می کنند.







