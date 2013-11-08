معنویت عاشورایی را به جوامع اسلامی تزریق کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر محمدی لائینی ظهر امروز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ادامه داد: با تزریق معنویت عاشورا به جوامع اسلامی، مسیر حق، عدالت و فضیلت در برابر نسل ها ترسیم شد و این ویژگی احیاگرانه عاشوراست که آن را اسوه ای برای هرگونه جنبش فکری و عاطفی عاشورای حسینی کرده است.



خطیب جمعه نکا با بیان اینکه از گذشته تاکنون محرم با تحریف‌ها و آسیب‌های جدی مواجه بوده، یکی از این آسیب‌ها را تحریف مسئله عاشورا دانست و هممچنین از مبلغان خواستار شد در مراسم عزای حسینی جنبش فکری وعاطفی عاشورایی را در میان مردم ترویج دهند.



وی یاد آور شد هرچه معرفت دینی ما نسبت به اهل بیت بیشتر باشد عواطف و معرفتمان قوی تر و مستحکمتر خواهد بود.



لائینی در ادامه متذکر شد: عزاداری حسینی تعظیم شعائر دینی وحسینی است و باید با شور و شعورحسینی برگزار شود و اخلاص نیت در عزاداری مهم‌ترین اصل است و عزاداری‌های طولانی و رقابت دسته رویها موجب تقرب بیشتر نمی‌شود.



وی با اشاره به فضائل امام حسین (ع) و یاران با وفایش، وقایع عاشورا را درس عبرت برای تمام جهانیان بر شمرد و افزود: عاشورا درس عزت و از خودگذشتگی و ولایت‌مداری و ولایت دوستی در راه اعتلای دین مبین اسلام است.



لائینی بیان داشت:حضرت امام حسین(ع) در قیامش ثابت کرد که به خاطر عملی ساختن و احیای این اصل اسلامی می توان جان داد.

خطیب جمعه نکا عنوان کرد: مجالس عزای اباعبداللّه تنها موقعی باعث خشنودی خدا و قبول و موجب اجر و ثواب اخروی است که در حدود بندگی خدای متعال به انجام رسد و مشتمل بر دروغ و حرامی نباشد، چه خدا را نمی توان از راه گناه عبادت کرد و حرام را نمی توان مقدّمه عبادت قرار داد.



لائینی با تاکید بر اینکه باید ساعات عزاداری مشخص و زمان‌بند باشد، یادآور شد: باید توجه داشته باشیم که سر و صدای هیئت‌ها و تکایا باعث آزار و اذیت مردم نشود و چیزی که حسین (ع) از ما می‌خواهد این است که روز به روز بر معرفت ما نسبت به اهل بیت (ع) افزوده شود.



امام جمعه نکا با اشاره به اقامه به موقع نماز و عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر پیام عاشوراست تصریح کرد: اهتمام به نماز اول وقت، برخواسته از پیام عاشوراست و همگان باید در گسترش و نهادینه کردن این فرهنگ نقش آفرینی کنند.



لائینی همچنین از حضور گسترده و پرشور مردم نکا در راهپیمایی یوم الله 13 آبان قدردانی وخاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی 13 آبان نشانه استکبارستیزی آنها علیه امریکا است.

امام جمعه نکا با دعوت به رعایت تقوای الهی، عمل به واجبات، ترک محرمات، انجام کارهای خیر و نیک و امر به معروف و نهی از منکر را از مصدایق مهم تقوای الهی برشمرد.