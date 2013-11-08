امام حسین(ع) رمز انسانیت و عبودیت است/عاشورا یک روز و کربلا یک زمین نبود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید شرف‌الدین ملک‌حسینی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران شهر چرام افزود: عاشورا یک روز و کربلا یک زمین نبود، بلکه کربلا و عاشورا تقابل تاریخی حق و باطل بوده است.

وی با بیان اینکه در آن روز تمامی حق در یک سو و تمامی باطل در سوی دیگر حضور داشت، اظهار داشت: امام حسین (ع) تمام بشریت را به حق طلبید تا بشر نه تنها در آن روز در مصاف تاریخی حق و باطل حضور پیدا کند بلکه در آینده هم نگرش و موضع خود خود را در برابر آنچه گذشته معین کنند.

آیت الله ملک حسینی تصریح کرد: امام حسین (ع) نمادی از شجاعت انسانی و منبع علم و علوم الهی و تجسم ایثار و فداکاری برای بشریت بود و معرفی سید الشهدا، معرفی تمامی زیبایی ها و جلوه های جمال، جلال و کمال خداوند است.

وی بیان کرد: تمام ویژگی‌های مقابل این ویژگی‌ها در سپاه دشمن وجود داشت و روز عاشورا تقابل تمدن بر پایه عبودیت و تمدن بر پایه ظلم بود.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری اشک ریختن برای امام حسین (ع) را رمز عبودیت دانست و گفت: پیام امام حسین(ع) باید در زمینه اندیشه در جامعه تبیین شود تا کشتی نجاتی در طوفانها و تلاطم ها باشد.

آیت الله ملک حسینی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مسئولان استانی در شهرستان چرام گفت: مسئولان هیچ وعده بی‌اساسی ندهند چراکه این گناه بزرگی است.

وی افزود: تصمیم‌گیری احساسی بر اساس هیجانها و بدون در نظر گرفتن اولویتها، ظلم در حق مردم است.

وی تاکید کرد: تصمیمی با موفقیت همراه است که بر پایه دانش و برای رضای خدا باشد.