اسرائیل متهم ردیف اول ترور یاسر عرفات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "توفیق الطیراوی" رئیس کمیته تحقیقاتی فلسطین درباره مرگ یاسر عرفات امروز در یک کنفرانس خبری در رام الله اظهار داشت: اسرائیل متهم اصلی ترور یاسرف عرفات است.

وی تاکید کرد: گزارش محققان روسی و سوئیسی نشان می دهد که مرگ ابوعمار (یاسر عرفات) به علت بیماری و افزایش سن نبوده است و وی به صورت طبیعی فوت نکرده است.

الطیراوی با اشاره به اینکه تحقیقات درباره دلایل مرگ عرفات طی سه سال اخیر ادامه داشته، افزود: در جسد یاسر عرفات ماده سمی پولونیوم 210 وجود داشته است، اما دلایل کافی برای اینکه این ماده باعث مرگ وی شده وجود ندارد.

وی افزود: البته این مسئله ثابت شده که عرفات در نتیجه یک ماده سمی مرده است.

خاطرنشان می شود پیش از این یک مقام نظامی صهیونیست مدعی شده بود اگر عرفات مسموم شده باشد پس متهم ردیف اول در این اقدام "سهی عرفات" همسر وی است.