سازشی که مخالف عزت و قدرتمان باشد را نمی پذیریم/ در برابر زورگویی آمریکا تسلیم نمی شویم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی میردامادی در خطبه های نماز جمعه های این هفته اصفهان، با اشاره به ایام عزاداری محرم و سالار و سرو شهیدان ، امام حسین (ع) ، اظهار داشت: فلسفه روز عاشورا برای برپایی نماز و زکات و نیز عمل به امر به معروف و نهی از منکر، است.

وی در ادامه افزود: نباید احیای امر به معروف و نهی از منکر به فراموشی سپرده شود، و ما نیز نباید در برابر منکر سکوت کنیم.

امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه بنا بر فرموده رهبری به افرادی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند در مواردی توهین شده است، که باید مسئولان در راستای حمایت از این گروه تلاش بیشتری داشته باشند، افزود: رهبری در این زمینه فرمودند، من به شما اعلام می کنم از منکر حمایت نکنید و از فردی که امر به معروف می کند، حمایت کنید.

وی تصریح داشت: نباید این امر در جامعه به جایی برسد که کار به موضع فعال بی حجابان برسد و بچه مسلمان از اینکه نهی از منکر کند، بترسد.

میردامادی با اشاره به برگزاری نماز ظهر عاشورا بیان داشت: رهبر معظم انقلاب و امام راحل همواره بر برگزاری نماز ظهر عاشورا، تاکید داشتند اما اکنون جای این پرسش مطرح است که چرا با این سنت بزرگ فاصله گرفته ایم.

وی با تاکید بر اینکه پیش از برگزاری عزاداری ها باید نماز ظهر اقامه شود، اظهار داشت: دشمن امریکایی و صهیونیستی در برابر شیعیان از توسل به امام حسین (ع) و امام زمان (عج) واهمه دارد چراکه امام حسین (ع) الگوی در غیرت و امام زمان (عج) پیشوای امیدواری به زندگی در میان جوانان شیعه است.

امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از حضور پرشور مردم در راهپیمائی روز 13 آبان ماه، اظهار داشت: مردم ما همچون امام حسین (ع) به رهبری وفادار ماندند و روز 13 آبان حماسه آفریدند.

وی با بیان اینکه امسال بنا بر اذعان رسانه های امریکایی روز 13 آبان پرشکوهتر از گذشته در ایران برگزار شد، گفت: این حضور پرشور مردم نشانه بیداری اسلامی بود.

میردامادی با اشاره به اینکه سخنان رهبری در این زمینه عالی و مدبرانه بود، گفت: رهبری با اشاره به اینکه جوانان ما 34 سال از دنیا جلوتر هستند حقانیت اقدام دانش آموزان و دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی امریکا را به دنیا اثبات کردند.

وی ادامه داد: انگلیس و فرانسه اکنون بعد از 34 سال به این نتیجه رسیده است که امریکا در کشور ما سفارت نداشت بلکه جاسوس خانه داشته است.

امام جمعه موقت اصفهان در ادامه به شکست کشورهایی که دست دوستی به سوی امریکا دراز کرده اند و اکنون دچار شکست شده اند، افزود: ما بنا بر فرموده رهبری در برابر زورگویی امریکا تسلیم نمی شویم.

وی به روند ایران در مذاکره با دنیا در رابطه با مسئله هسته ای اشاره داشت و افزود: ما باید با قدرت و قاطعیت راه خودمان را ادامه دهیم و در این راه سازشی را که مخالف عزت، قدرت و توانمندی ما باشد ، نمی پذیریم.

میردامادی همچین به ارتحال حبیب الله عسگراولادی یکی از یاران امام و همراهان رهبری در روزهای اخیر اشاره داشت و افزود: کمتر فردی را در این کشور می توان پیدا کرد که نام این مرد قهرمان را نشنیده باشد.

وی در این زمینه ادامه داد: ایشان یکی از پیشکسوتان انقلاب بودند که زمانی به تبعیت از آیت الله بروجردی و بعد از آن به امامت ، امام خمینی (ره) راه مبارزه علیه استکبار را ادامه داد.

امام جمعه موقت اصفهان مرحوم عسگراولادی را مورد اعتماد امام راحل و عاشق رهبری عنوان کرد و گفت: ایشان در راستای مبارزات خود 14 سال از عمر را در زندان به سر برد اما چون کوهی مقاوم ایستاد و لحظه ای از یاد خدا غافل و مسیر ولایت جدا نشد.



