به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالهادی رکنیحسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه گناوه با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: راه سعات دوری از گناه و ناپاکی است و همه باید تلاش کنیم تا با تقوا و دوری از ارتکاب به گناه در مسیر سعادت گام برداریم.
وی با تسلیت به مناسبت ایام عاشورا، به اهمیت واقعه عاشورا اشاره کرد و بیان داشت: نهضت حضرت امام حسین(ع) و یارانش در در سرزمین کربلا دارای ابعاد مختلفی بود که همه این ابعاد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.
امام جمعه گناوه با بیان اینکه قیام امام حسین(ع) تنها به روز عاشورا ختم نمیشود، تصریح کرد: این قیام و وقایع روز عاشورا و بعد از آن درسهای بسیار زیادی برای همه دارد که باید از انها به خوبی استفاده کنیم.
برنامههای محرم باعث سلب آسایش مردم نشود
وی بر لزوم کیفیت بخشی و محتوابخشی به برنامههای ماه محرم تاکید کرد و ادامه داد: متولیان هیئتها وعزاداران حسینی باید به این نکته به خوبی توجه کنند و از پرداختن به موارد خرافی پرهیز کنند.
حجتالاسلام رکنیحسینی با تاکید بر لزوم پرهیز از برنامههایی که به راهبندان و ایجاد مشکل برای مردم میانجامد تاکید کرد و بیان داشت: رعایت شئونات اسلامی باید به خوبی در این مراسمات مورد توجه قرار بگیرد.
وی در ادامه، امر به معروف و نهی از منکر و احیای نماز را به عنوان اهداف اصلی قیام امام حسین(ع) عنوان کرد و افزود: باید از این موارد درس بگیریم و به ان عمل کنیم.
تیم مذاکره کننده ایرانی با گروه 1+5 نباید تضعیف شود
امام جمعه گناوه در ادامه به توصیههای مقام معظم رهبری به تیم مذاکره کننده ایران اشاره کرد و گفت: توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تیم مذاکره کننده ایرانی اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی با اشاره به برخی از این توصیههای افزود: تیم مذاکره کننده ایرانی با گروه 1+5 نباید تضعیف شود و اینها فرزندان انقلاب و نظام هستند و مورد اطمینان ما هستند و این موضوع باید نصب العین همه مسئولان، گروهها و مردم قرار گیرد.
حجتالاسلام رکنیحسینی تاکید کرد: مسئولان دیپلماسی تیم مذاکره کننده ایرانی نیز باید در نشست کنونی ژنو هوشیار باشند و توجه کنند لبخند دشمن آنها را دچار اشتباه نکند.
