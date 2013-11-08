ایران از مذاکرات هسته ای سربلند بیرون خواهد آمد/امام حسین(ع) کشتی نجات آزادی خواهان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های نماز جمعه این هفته، به روند مذاکرات کشورمان با گروه 5+1 اشاره کرد و گفت: این مذاکرات برای اثبات حقانیت کشورمان و روشن و شفاف بودن کار نظام در خصوص مسئله هسته ای است.

وی افزود: خوشبختانه گروه مذاکره کننده هسته ای ایران گروهی قوی و عاشق نظام و رهبری هستند که بارها وفاداریشان را به انقلاب ثابت کرده و به تعبیر رهبری معظم از فرزندان این انقلاب هستند.

آیت الله علما افزود: مطمئنا تیم مذاکره کننده هسته ای با قاطعیت از حقوق مسلم ملت ایران در خصوص بحث انرژی هسته ای دفاع و شرایطی ایجاد خواهند کرد تا طرف های مقابل نیز این مسئله را را بپذیرند.

خطیب جمعه کرمانشاه با تاکید بر اینکه انرژی هسته ای تنها بهانه ایست که آمریکا کشورمان را مورد تحریم قرار دهد، خاطرنشان کرد: رهبری نیز طبق فرمایشاتشان به نتیجه این مذاکرات خوشبین نیستند چرا که ایشان هم به خوبی دریافته اند که مسئله هسته ای تنها یک بهانه است برای آمریکا تا تحریم های اعمال شده علیه ایران را افزایش دهد.

وی ادامه داد: هرچند این تحریم ها به ضرر خود آمریکاست چرا که اگر نبود این تحریم و فشارها امروز تا به این اندازه پیشرفت نمی کردیم و نمی توانستیم اینچنین قدرتمندانه در جهان حضور یافته و حرف اول را در منطقه بزنیم.

آیت الله علما با اشاره به غیرقابل اعتماد بودن آمریکا، یادآور شد: روز به روز بر بی اعتمادی به آمریکا در دنیا افزوده می شود و این کشور حتی اعتماد متحدانش را نیز از دست رفته می بیند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا امروز کاملا تابع رژیم صهیونیستی شده است، گفت: این رژیم بی پایه اساس و جعلی ایران را بزرگترین خطر برای خود می بیند به همین دلیل تمام تلاشش را به کار بسته تا در مذاکرات هسته ای ایران با گروه 5+1 نتیجه ای حاصل نشود.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه به حضور پرشور و دشمن شکن مردم در راهپیمایی یوم الله 13 آبان نیز اشاره کرد و گفت: 13 آبان یک روز تاریخی و فراموش نشدنی برای ملت ایران است و مردم فهیم کشورمان نیز با حضور گسترده در مراسم گرامیداشت این روز به خوبی ثابت کردند که برای همیشه ارزش های این روز حفظ خواهند کرد.

آیت الله علما در خطبه اول نماز هم با اشاره به فرا رسیدن ایام سوگواری ماه محرم، امام حسین(ع) را کشتی نجاتی برای تمام آزادی خواهان جهان دانست و گفت: سیدالشهدا(ع) تنها به گروه و عده ای خاص تعلق ندارد، ایشان متعلق به تمام بشریت هستند و آزادی خواهان جهان نیز تبعیت از آن امام همام را کارگشای راه خویش می دانند.

وی در پایان بر زنده نگه داشتن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد و گفت: بزرگترین هدف امام حسین (ع) از قیام زنده نگه داشتن امر به معروف و نهی از منکر بود به همین خاطر ما نیز باید به این فریضه مهم توجه داشته باشیم.

گفتنی است؛ در پایان نماز جمعه راهپیمایی هفته امر به معروف و نهی از منکر نیز برگزار و نماز گزاران کرمانشاهی با شعارهای "تذکر لسانی، وظیفه همگانی" این هفته را گرامی داشتند.