اعلام زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری/ سفر وزیران خارجه و دفاع روسیه به قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "نبیل فهمی" وزیر خارجه مصر امروز اظهار داشت: انتخابات آتی پارلمانی مصر در فوریه یا مارس 2014 و انتخابات ریاست جمهوری نیز در تابستان همان سال برگزار می شود.

بر این اساس، با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال 2014 دوران ریاست جمهوری موقت "عدلی منصور" نیز به پایان می رسد.

دیگر تحولات مصر به شرح زیر است:

- کمیته 50 نفره اصلاح قانون اساسی مصر ماده تشکیل مجلس شورای ملی در قانون اساسی این کشور را لغو کرد.

- سخنگوی وزارت خارجه روسیه از سفر "سرگئی لاوروف" وزیرخارجه و "سرگئی شویگو" وزیر دفاع روسیه به قاهره برای دیدار با "نبیل فهمی" و "عبدالفتاح السیسی" همتایان مصری در قاهره خبر داد. این دو مقام روسی 13 نوامبر مسکو را به مقصد قاهره ترک می کنند تا درباره توسعه همکاریهای دفاعی و سیاسی گفتگو کنند.