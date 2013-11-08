به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ، سرمربی ذوب‌آهن در دقایق پایانی بازی تیمش مقابل نفت تهران و در شرایطی که ذوب‌آهن از نفت جلو بود، با روپایی‌های خود، در صدد دادن انگیزه بیشتر به بازیکنان ذوب‌آهن بود.

ذوب‌آهن در دقیقه 59 مسابقه با نفت تهران فرصت این را داشت که توسط مرتضی تبریزی، مهاجم جوان خود به گل برسد اما او در موقعیت تک به تک با دروازه‌بان، نتوانست شوتزنی کند.

با وجود اینکه این مسابقه در روزهای تعطیل برگزار می‌شد، برای این مسابقه تنها 400 تماشاگر به ورزشگاه فولادشهر اصفهان آمده بودند و تیم خود را تشویق می‌کردند.

سرپرست تیم ذوب‌آهن تا دقایق پایانی بازی پشت فنس‌های ورزشگاه حضور داشت و تیمش را هدایت می‌کرد.

نیمکت‌نشینان ذوب‌آهن در دقایق پایانی بازی به صورت ایستاده، بازی را دنبال می‌کردند.

در دقیقه 74 مرتضی تبریزی، مهاجم ذوب‌آهن به دلیل مصدومیت نتوانست به بازی ادامه دهد و بوناچیچ سعید عبدالله‌پور را به جای او به میدان فرستاد.

محسن بیاتی‌نیا، مهاجم ذوب‌آهن بعد از گلزنی به طرف بازیکنان نیمکت‌نشین ذوب‌آهن رفته و آنها را در آغوش گرفت و این مسئله باعث شد داور به او تذکر دهد.

استرس یحیی گل‌محمدی، سرمربی نفت در دقایق پایانی قابل توجه بود.

لوکا بوناچیچ در دقایق پایانی و زمانیکه تو از زمین به بیرون می‌رفت، با روپایی و حرکات ورزشی خود توپ را به بازیکنان تیم نفت می‌داد.

محسن بیاتی‌نیا، مهاجم ذوب‌آهن و زننده گل این تیم اصفهانی، در دقیقه 90+2 و زمانی که از بازی تعویض شد، مورد تشویق معدود هواداران ذوب‌آهن در این بازی قرار گرفت.

این بازی با پیروزی تیم ذوب‌آهن به پایان رسید.