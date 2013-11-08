نوای لالایی مادران کرجی هم صدا با مادر دلشکسته کربلا/ از معصومیت نگاه کودکانه تا برآورده شدن حاجات

به گزارش خبرنگار مهر، از آن روز که بهشت حضورت، دامان "رباب" را به شکوفایی نشاند، تمام جاده ‏ها، خواب تو را دیدند، تمام دقیقه‏ ها، سرشار از آبی نگاهت، به آرامش رسیدند، تمام ستاره‏ های بازیگوش به شوق دیدارت، به خانه "اباعبداللّه‏" سرک کشیدند.

همین که بوی تو در مشام خاک وزید، همین که خاطره ‏ات از حوالی ذهن کربلا عبور کرد، ناگهان، خاک نینوا، دلش بهانه تو را گرفت، تو را که در تقدیر این خاک بسیار روشن و نورانی رقم خورده‏ ای. تو آمدی تا با دست‏های کوچکت، سرنوشت‏های بزرگ را رقم بزنی، بهار، تمام شکوفه‏ هایش را به گهواره‏ ات دخیل بست، تا هرگز از حوالی‏ ات فاصله نگیرد.



دنیا برایت لالایی می‏خواند. چقدر حضورت در آغو ش جهان لذت‏بخش است تو آمدی تا کوچک‏ترین سوره شهادت باشی در حسرت نگاه غریبانه کربلا...

امروز مادران شش ماهه های کرجی هم نوا با رباب برای شیرخوارگان خود لالایی می خوانند تا شاید دلشان آرام گیرد و اندکی از اندوه و غم دل رباب کم شود و دیگر آسمان خون نگرید بر غم شش ماهه اباعبدالله.

مادرانی که با تکیه بر دیوارهای مصلی فرزند در آغوش خود را آرام کرده و زیر لب لالایی" لالا ای گل پسرم، لالا علی اصغرم" را زمزمه می کردند.

شیرخوارگان و طفلان حسینی نیز با لباس های سبز و سفید، یاد لب تشنه ترین و خردسال ترین شهید تاریخ اسلام حضرت علی اصغر (ع) باب الحوائج شش ماهه را گرامی داشتند.

ذکرهای زیر لب، ناله ها و گریه، همنوا با لالایی مادران گویی لرزه ای در دل مصلی کرج می انداخت تا ثابت کنند اگر حسین رفت ما هستیم تا نهضت حسینی را ادامه دهیم و آن را نسل به نسل ، سینه به سینه به آیندگان بیاموزیم.

در همايش شيرخوارگان حسيني گهواره حضرت علی اصغر(ع) و کاروان اباعبدالله(ع) به صورت نمادین در بین شرکت‌کنندگان حركت داده شد كه اين اقدام شور و حال خاصي به مجلس داد.

شیرخوارگان کوچک با سربندهای "یا علی اصغر"، "یارقیه بنت الحسین(ع)"، "مظلوم حسین"،"یا صاحب الزمان" گویی میدانستند که در چه محفلی هستند و پا به پای مادران خود بر غم شیرخواره اباعبدالله(ع)اشک می ریختند.

مادری که فرزند دلبند خود را در آغوش گرفته و کناری نشسته است و قطرات اشک از گونه هایش سرازیر است من را به خود می خواند به سویش میروم.

مادر نوزاد در خصوص شرکت در این روز عزیز به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته نذر کردم که اگر فرزند سالمی خداوند به من عطا کند در این روز به اینجا بیاورمش و در مراسم شرکت کنم.

مادر نوزاد شش ماهه گفت: به فرزندم خیلی دلبسته ام و وقتی دردی دارد و گریه میکند تحمل گریه هایش را ندارم و خودم نیز با او به گریه می افتم.

وی در ادامه پی در پی اشک می ریخت و اظهار داشت: من میتوانم رباب (س) را درک کنم که چه زجری کشیده است وقتی با پیکر بی جان علی اضغر مواجه شده است.

گریه امانش نمی دهد و فرزندش را محکم در آغوش می گیرد و چادرش را روی سرش می کشد و با صدای بلند گریه می کند.

حال و هوای عجیبی در این مکان حکم فرماست جای هیچ تردیئی نیست که مادران حاضر در این مکان برای تجدید پیمان با مادر دل شکسته کربلا در اینجا جمع شده اند.

صدای ذکرهای پیاپی مردان نیز از آن سوی دیوار می آید پیکر شهید امرالله فیضی را که از شهدای امدادگر البرز است و پس از 27 سال در چنین روزهای عزیزی به آغوش هم شهریانش بازگشته و همچنین پیکر دو شهید گمنام دیگر روی دست های مردم حاضر روانه سرای ابدیشان می شوند.

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گزارش: نیلوفر مومنی