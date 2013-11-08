به گزارش خبرنگار مهر، سینا عشوری شامگاه جمعه بعد از پیروزی ذوب‌آهن مقابل نفت تهران در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط ذوب‌آهن اظهار داشت: خوشحالم که با این پیروزی توانستیم شرایط خود را بهبود بخشیده و از مشکلات خود اندکی فاصله بگیریم و امیدوارم که این روند در تیم ما ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به اخراجش در بازی گذشته و تاثیر آن بر این بازی افزود: من در بازی قبل اخراج شدم و بعد از این اخراج نیز از سوی مدیران باشگاه جریمه شدم بنابراین وقتی در این بازی نیز کارت دریافت کردم، استرس زیادی به من وارد شد.

هافبک تیم ذوب‌آهن تصریح کرد: کارتی که در بازی گرفتم فشار زیادی را به من وارد کرد اما خوشحالم که این بازی را با پیروزی پشت سر گذاشته و توانستیم از این مسابقه به مرحله بالاتر صعود کنیم.

وی در مورد جریمه‌اش از سوی باشگاه ذوب‌آهن افزود: به هر حال آذری این تصمیم را گرفته و من به این تصمیم او احترام می‌گذارم و هیچ اعتراضی به این مسئله ندارم و به احترام ایشان سکوت می‌کنم و امیدوارم که در ادامه بتوانم اشتباهاتی را که کردم، جبران کنم.

عشوری در پاسخ به اینکه آیا با چند عملکرد خوب، این جریمه بخشیده می‌شود، اضافه کرد: بحثی در مورد بخشش نبوده و کسانی که آذری را می‌شناسند، می‌دانند وقتی او جریمه می‌کند، دیگر بخششی در کار نیست.