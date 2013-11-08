بگذارید یک بار هم برای ما خطا نگیرند/ جام حذفی برایمان مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بیاتی‌نیا شامگاه جمعه بعد از پیروزی تیمش مقابل نفت تهران در جام حذفی با اشاره به شرایط این بازی اظهار داشت: خوشحالم که توانستیم در این بازی به پیروزی برسیم چون ما به امید پیروزی در این بازی بودیم و به این پیروزی احتیاج داشتیم.

وی افزود: امیدوارم که بتوانیم در ادامه مسابقات لیگ برتر نیز شرایط بهتری کسب کرده و روند رو به رشد خودمان را حفظ کنیم و به شرایط ایده‌آل برسیم.

مهاجم تیم ذوب‌آهن با بیان اینکه جام حذفی برایمان اهمیت دارد، گفت: جام حذفی برای ما مهم است و یکی از راه‌های رسیدن به جام باشگاه‌های آسیا، جام حذفی است و احساس می‌کنم که با پیروزی در این مسابقه طلسم ناکامی‌های ما شکسته شد و ما در ادامه نیز بهتر می‌شویم.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد گل تیم ذوب‌آهن و اینکه بازیکنان نفت تهران معتقد بودند که این گل در شرایط خطای او روی دروازه‌بان به ثمر رسیده، اضافه کرد: من هیچ عکس‌العملی در آن صحنه نشان ندادم و شاید دستم را گذاشته باشم اما درست نمی‌دانم چه اتفاقی رخ داد؛ به هر حال در فوتبال این همه خطا می‌شود و آنها را نمی‌گیرند و بگذارید یک بار هم ما از این خطاها به گل برسیم!