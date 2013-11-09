ایران از مواضع به حق خود کوتاه نخواهد آمد/ اقتدار و پایبندی به اصول

حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بحث هایی که این روزها در قالب مذاکرات هسته ای و تعامل و ارتباط با آمریکا مطرح می شود همه نشانگر این امر است که نقش ایران در منطقه بسیار تاثیر گذار و حائز اهمیت است و به همین دلیل امروز طرف غربی در پی تعامل سازنده با جمهوری اسلامی است.

قبول پروتکل الحاقی به هیچ وجه صحت ندارد

وی با اشاره به محرمانه ماندن مذاکرات ایران با گروه 1+5 بیان کرد: جزئیات این مذاکرات به صورت کامل اطلاع رسانی نشده و بی تردید سخنانی که پیرامون متوقف شدن تولید اورانیوم گفته می شود ادعاهایی بی پایه و بی اساس است زیرا جمهوری اسلامی هیچ گاه از مواضع به حق خود کوتاه نخواهد آمد.

معاون بین الملل حزب موتلفه اسلامی یادآور شد: کشورهای غربی به دلیل نقش تاثیرگذار ایران در منطقه بر آن شدند تا پرونده هسته ای را به سرانجام برسانند و راه حلی برای رفع اختلافات پیدا کنند بنابراین بیان سخنانی مبنی بر متوقف شدن تولید اورانیوم و قبول پروتکل الحاقی به هیچ وجه صحت ندارد.

اقتدار و پایبندی به اصول در سیاست خارجی

وی با تاکید بر اینکه اقتدار و پایبندی به اصول دو اصلی است که همواره در سیاست خارجی مدنظر بوده است، یادآور شد: با اتکا به این اصول می توان به حل مسئله هسته ای امیدوار بود اما این امر در حالی است که طرف غربی همچنان به تعهدات خود پایبند باشد.

وی عنوان کرد: سنگ اندازی در مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی نمی تواند این نظام را از حرکت به سمت توسعه بازدارد لذا غربی ها باید با صداقت در پی حل مسئله هسته ای و پایان دادن به تحریم های بین المللی باشند زیرا ایران تاکنون با شفافیت در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای عمل کرده است.