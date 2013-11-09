ایران در پرونده هسته ای به دنبال عقب نشینی استراتژیک نیست/ بر حسب شرایط تاکتیک تغییر می کند

محمدرضا محسنی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بی تردید استراتژی جمهوری اسلامی غیر قابل تغییر است بنابراین این نظام در موضوع پرونده هسته ای نیز به دنبال عقب نشینی استراتژیک و یا امتیاز دادن به طرف غربی نیست.

استراتژیها تغییر نمی کند

وی ادامه داد: نظام اسلامی از اصول و ارزشهای خود دست برنمی دارد و تنها بر حسب شرایط تاکتیک های نظام تغییر می کند و این امر به معنای تغییر استراتژی نیست.

رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عده ای به دنبال تغییر استراتژی جمهوری اسلامی هستند، یادآور شد: این افراد باید بدانند که جمهوری اسلامی در زمینه پرونده هسته ای از مواضع مسلم و به حق خود کوتاه نمی آید و همواره بر منش و استراتژی خود در سیاست خارجی تاکید می کند.

نشان دادن نرمش تاکتیکی برای به رسیدن به اهداف و سیاستها

محسنی ثانی بیان کرد: نشان دادن نرمش به دشمنان نیز یکی از تاکتیک هایی است که نظام اسلامی برای به پیش بردن اهداف و سیاستهای خود به کار برده است و این امر به معنای عقب نشینی نیست.

به گفته وی جمهوری اسلامی کشوری مقتدر و مستقل است و هرگز به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد تا در سیاست های داخلی نظام اسلامی دخالت کند.