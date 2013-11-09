کمبود اعتبار بر پیشانی بافت فرسوده مهر بلاتکلیفی زد/ مسئولان هنوز اندر خم یک کوچه اند

به گزارش خبرنگار مهر، بافت فرسوده خراسان رضوی مشکلی است که با گذشت زمان وضعیت نگران کننده تری را پیدا می کند طوری که به گفته کارشناسان با ادامه این روند و تحقق نیافتن وعده های دولت باید همچنان این زخم کهنه را بر پیکره این استان تماشا و رنج کشید.

مسئولان هنوز اندر خم یک کوچه اند

یکی از کارشناسان حوزه شهری در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: معضل بافت فرسوده با گذشت سالها برطرف نشده و این امر در حالی است که مسئولان برای رسیدگی و مرتفع کردن این مشکل هنوز اندر خم یک کوچه اند.

آرش دهقانی می افزاید: مسئولان شهری و استانی برای حل این مشکل نمی توانند توقع دریافت منابع لازم و کافی را از دولت داشته باشند چرا که امروز دست کردن در جیب دولت با توجه به وضعیت اقتصادی امری محال است و تنها باید با کمک بخش خصوصی این معضل را در مشهد و خراسان رضوی برطرف کرد.

اعتبارات دولتی حلال مشکلات نیست

وی بیان می کند: امروز دیگر اعتبارات دولتی حلال مشکلات نیست و باید به جای این انتظار، با استمداد از بخش خصوصی و سرمایه گذاران مسیر توسعه را برای خطه خراسان و پایتخت معنوی فراهم سازیم.

این کارشناس حوزه شهری تصریح می کند: فروش اوراق مشارکت نیز یکی دیگر از راه هایی است که می تواند بافت فرسوده را از این وضعیت نگران کننده تا حدودی نجات داد هر چند که این اقدام باید در کنار جذب سرمایه گذار و کمکهای بخش خصوصی انجام پذیرد.

نیاز 10 هزار میلیارد تومانی برای رسیدگی به بافت فرسوده پیرامون حرم رضوی

دهقانی معتقد است، مشهد سالانه میزبان 30 میلیون زائر است و این امر در حالی است که بافت فرسوده اطراف حرم رضوی با 50 درصد پیشرفت فیزیکی همچنان معطل مانده و به 10 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با تاکید بر اینکه برای رسیدگی به معضل بافت فرسوده تنها شهرداری نباید پاسخگو باشد، یادآور می شود: برای حل این مشکل یک نهاد و سازمان خاص نمی تواند به تنهایی نقش آفرینی کند و انتظار می رود تا تمامی دستگاه های مرتبط در این زمینه احساس تکلیف کنند.

مشارکت بخش خصوصی

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار خراسان رضوي نیز در خصوص بافت فرسوده عنوان می کند: مسئولان شهری و استانی طی سالهای اخیر تلاش های بسیاری را برای حل این مشکل داشته اند اما حل این مسئله نیازمند داشتن منابع مالی لازم است.

محمد حسن واحدی تاکید می کند: برای مرتفع کردن معضل بافت فرسوده حدود هزار ميليارد تومان منابع مالی نیاز است که این مبلغ باید با مشاركت بخش خصوصي تامین شود.

بستن پرونده بافت فرسوده با دریافت تسهیلات لازم

وی با تاکید بر اینکه از طریق انتشار اوراق مشارکت نمی توان به مشکل بافت فرسوده در استان خاتمه داد، می گوید: این امر نیازمند عزم ملی و کمک گرفتن از بخش خصوصی است.

وی با اشاره به ضرورت احیا بافت فرسوده، بیان می کند: حفظ منابع انسانی، کاهش صدمات ناشی از زلزله و کاهش زمین های رها شده بخشی از ضرورت های احیا بافت فرسوده است و در این میان بانک ها نیز باید تسهیلات لازم را در اختیار بگذارند تا این پرونده برای همیشه بسته شود.

کمک برای بهسازی بافت فرسوده اطراف حرم رضوی

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار خراسان رضوي تصریح می کند: خراسان رضوی دارای 466 هزار و 791 هکتار بافت فرسوده است و همه ما می دانیم که اعتبارات دولتی پاسخگوی رسیدگی به تمامی بخش های این مشکل نیست اما انتظار می رود دولت در زمینه بهسازی بافت فرسوده اطراف حرم رضوی کمکهایی ویژه ای را انجام دهد.

واحدی بیان می کند: خراسان رضوی در بازسازی بافت فرسوده تنها مانده است طوری که همه برای حل این مشکل از چند نهاد یا دستگاه خاص توقع رسیدگی دارند در حالی که این امر باید با همت همه دستگاه ها انجام شود.

باز شدن گره کور مشکل با حمایت بخش خصوصی

وی جذب سرمایه گذار و کمکهای بخش خصوصی را در این زمینه موثر دانسته و اظهار می کند: گره کور این مشکل باید با حمایت بخش خصوصی حل شود زیرا دولت نیز نمی تواند بودجه کلانی را برای این امر اختصاص دهد.

وی می گوید: حدود 20 تا 21 سال است که این استان با مشکل بافت فرسوده روبرو است و هر سال مسئولان منتظر اختصاص اعتبارات دولتی بوده اند اما امروز باید تنها با حمایت بخش خصوصی برای حل این مشکل چاره اندیشی کنیم زیرا چشم انتظاری برای بودجه دولتی راه به جایی نمی برد.

زیر چتر حمایت های بخش خصوصی

به نظر می رسد معضل بافت فرسوده با انتظار برای اختصاص بودجه های دولتی حل نمی شود بنابراین نباید بیهوده در انتظار رسیدن اعتبار و بودجه از ناحیه دولت باشیم؛ امروز بیش از هر زمان دیگری باید زیر چتر حمایتهای بخش خصوصی گره این مشکل را برای همیشه باز کرد.

گزارش: مرضیه صاحبی