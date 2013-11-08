ادامه مذاکرات ایران و 3+3 در روز شنبه با حضور وزیران خارجه 6کشور

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو در پی نشست سه جانبه کاترین اشتون، محمد جواد ظریف و جان کری در ژنو که بعدازظهر امروز برگزار شد ادامه مذاکرات ایران و شش کشور احتمالا به فردا و مذاکره در سطح وزرای امورخارجه موکول خواهد شد.

بر اساس این گزارش وزرای امورخارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان از ظهر امروز تا قبل از نشست سه جانبه وارد ژنو شدند.

وزیرامورخارجه روسیه نیز امشب وارد می شود. شنیده ها حاکی از آن است که وزیرامورخارجه چین نیز قرار است برای شرکت در این مذاکرات به ژنو سفر کند. ایران و کشورهای 3+3 قرار است بیانیه مشترکی را به امضا برسانند. هنوز درباره جزئیات این بیانیه چیزی اعلام نشده است ولی گفته می شود گام اول و هدف نهایی در این بیانیه مشخص شده و مقامات ایرانی اذعان داشته اند که بر رفع تحریمهای اقتصادی و نفتی در گام اول تاکید داشته اند.

وزیرامورخارجه آمریکا در سفر خاورمیانه بود که به دعوت اشتون راهی ژنو شد.

گفته می شود مذاکرات در ژنو به مرحله حساسی رسیده است که کاترین اشتون خواهان هماهنگی در سطح وزرا بوده است.