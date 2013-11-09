کار خیر فقط برای خدا باشد/مسئولان نباید خود محور باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی صبح شنبه در نشستی با مسئولان و روسای ادارات شهرستان شاهرود در محل فرمانداری ویژه این شهرستان با اشاره با اینکه محوریت اسلام از قیام امام حسین(ع) شکل می گیرد افزود: کار خیر باید فقط برای خدا باشد تا بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر را هر چه بهتر در جامعه فرهنگ سازی کنیم.

وی گفت: مهمترین مبنای سیاست ها و تدابیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در فرامین مقام معظم رهبری تاکید بر تذکر لسانی بوده است.

مساجد بهترین جایگاه برای امر به معروف و نهی از منکر

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود با تاکید بر اینکه هیچ جایگاهی برای امر به معروف و نهی از منکر بهتر از مساجد نیست افزود: محوریت تذکر لسانی لازم است که در انجام این وظیفه در نظر گرفته شود تا بتوانیم از تمامی توطئه های دشمنان سربلند بیرون بیائیم.

ترابی تاکید کرد: اسلام باید در مسیر گسترش باور‌های دینی در جامعه که‌‌ همان امر به معروف است پیش برود چرا که هدایت انسان‌ها در آن است و باعث جلوگیری و دوری از انحراف می شود که بسیار مهم است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از روش های سنتی و کاربردی در گسترش فرهنگ دینی آئین سازی است که مهمترین آن عزاداری برای اهل بیت در ماه محرم است که از سالیان دور تا الان ادامه دارد و توانسته فرهنگ امر به معروف را به خوبی در جامعه نشان دهد.

شناسایی منکرات در جامعه یک اصل بسیار مهم است

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود نیز در این نشست گفت: شناسایی منکرات در جامعه یک اصل بسیار مهم است تا بتوانیم هر چه بهتر امر به معروف و نهی از منکر را بین مردم احیا کنیم.

عباس مطهری افزود: اگر این روش ها را در کانون های مسجد و پایگاه های بسیج دنبال کنیم و با شناسایی افراد آنان را قانع کنیم، بسیاری از مشکلات موجود در جامعه حل می شود.

او گفت: احیای امر به معروف میتواند بسیاری از آسیب ها را در اجتماع از بین ببرد یا کمرنگ کند که لازمه آن تغییر سبک زندگی روزمره و رفتن به سوی زندگی اسلامی است.

تهاجم فرهنگی وارد زندگی ما شده است

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود تصریح کرد: امام حسین (ع) برای احیای دین جدش و اقامه امربه معروف و نهی از منکر قیام کرد به همین خاطر هفته اول این ماه را هفته احیا امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری کرده‌اند که ما باید ادمه دهنده این راه باشیم.

مطهری افزود: توطئه های دشمنان و تهاجم فرهنگی به تدریج وارد زندگی ما شده است که گاهی اوقات نمی توانیم آن ها را ببینیم پس باید کاری کنیم تا مسئله احیای امر به معروف و نهی از منکر در بین مردم به خوبی جا بیافتد.

وی با بیان اینکه فرهنگ اصلی ترین بخش جامعه است خاطرنشان کرد: جنگ نرم و تهاجم فرهنگی می تواند تاثیر عمیقی را در باورها و عقاید دینی مردم داشته باشد که بسیار خطرناک است.

آموزش مهمترین اصل در ستاد امر به معروف و نهی از منکر است

معاون سیاسی فرماندار شهرستان شاهرود نیز در این نشست گفت: آموزش مهمترین اصل در ستاد امر به معروف و نهی از منکر است تا بتوانیم از طریق آن شیوه های اجرایی را بهتر عملی کنیم.

مرتضی معتمد افزود: تصور شکل گرفته در بین مردم پیرامون امر به معروف و نهی از منکر امری قدیمی است در حالی که این باور با اعتقادات دینی ما منافات دارد چرا که خداوند انسان ها را وسیله هدایت قرار داده و وظایفی را بر عهده آن ها گذاشته که باید انجام دهند.

وی تاکید کرد: برای احیا امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باید با هر انسانی با توجه به فرهنگ و رفتارش برخورد شود زیرا دشمنان تمامی راه ها را به خوبی می شناسند و می دانند که چطور می توانند وارد فرهنگ و دین ما شوند.

معاون سیاسی فرماندار شاهرود گفت: کلاسهای آموزشی با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است از هفته آینده برگزار شود تا به وسیله آن به اهمیت تذکر لسانی در سطح ادارات و اجرای این امر مهم با روش و رفتار مناسب کلیه مدیران و معاونان دستگاه ها پرداخته شود.

معتمد در خاتمه تصریح کرد: هیچ مدیری نمی تواند در ادارات و سازمان ها از منشی خانم استفاده کند و باید تفکیک جنسیتی انجام شود که البته بازرس ها از تمامی مجموعه های بازدید خواهند کرد و بر اساس آن به ادارات امتیاز داده می شود و بهترین آن ها به عنوان نمونه معرفی می شوند.