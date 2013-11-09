تمایلی به گرفتن بازوبند کاپیتانی نداشتم/ فعلا قصد خداحافظی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجب‌زاده شامگاه جمعه بعد از پیروزی تیمش مقابل نفت تهران در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با بیان اینکه این پیروزی شرایط روحی ذوب‌آهن را بهتر کرد، اظهار داشت: خوشحالم که شرایط تیم ما با این پیروزی بهتر شد و امیدوارم که این شرایط ادامه داشته باشد و در نیم‌فصل بتوانیم بازیکنان خوبی به ترکیب تیم اضافه کرده و بهتر از گذشته شویم.

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون بستن بازوبند کاپیتانی در بازی‌های ذوب‌آهن تصریح کرد: واقعاً نمی‌دانم که چرا همیشه این سئوال پرسیده می‌شود اما من مشکلی با این موضوع نداشتم و زمانی که آذری به من گفت که این بازوبند را به بازو ببندم، قبول کردم.

مهاجم تیم ذوب‌آهن تصریح کرد: من اصلاً تمایلی به بستن بازوبند کاپیتانی نداشتم زیرا با همه بازیکنان تیم دوست هستم اما به هر حال این اتفاق صورت گرفت و من نیز قبول کردم.

وی پیرامون خداحافظی فرهاد مجیدی و اینکه او چه زمانی از فوتبال خداحافظی می‌کند، بیان داشت: به نظرم من فعلا مشکلی برای بازی کردن ندارم و تلاش می‌کنم که به فوتبال ادامه دهم و فعلاً قصد خداحافظی از فوتبال را ندارم.

رجب‌زاده اضافه کرد: امیدوارم که باشگاه‌ها قدر بازیکنان خود را بدانند و برای بازیکنانی که برای تیم‌ها زحمت می‌کشند، مراسم‌هایی در شان آنها بگیرند.