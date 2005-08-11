آغاز محاكمه صدام از دو ماه ديگر

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين منبع كه خواست نامش فاش نشود اعلام نكرد،گفت : پيش بيني مي كنم محاكمه صدام 45 روز پس از اطلاع هيات دفاع از مدارك و اسناد مربوط به اتهامات وي، آغاز شود.



اين منبع افزود: تيم دفاع از صدام از اين مدارك و اسناد مطلع شده است اما زمان تعيين آغاز محاكمه صدام به دادگاه ويژه برمي گردد.



به گفته اين منبع، روند تحقيقات سريع به پيش مي رود و در حال پيشرفت است و محاكمه مستلزم شفافيت و عدالت با امكان مساله تجديد نظر براي تمام اتهامات است.



صدام كه دسامبر 2003( آذر 82) بازداشت شد همچنان به همراه ده ها تن از دستيارانش در بازداشتگاهي نزديك فرودگاه بغداد زنداني است .

شايان ذكر است قاضي منير حداد يكي از قضات دادگاه جنايي مركزي عراق نيز اعلام كرده بود: 14 پرونده اصلي در ليست اتهامات ديكتاتور سابق عراق قرار دارد و محاكمه وي طي دو ماه آينده آغاز خواهد شد.



دادگاه ويژه تحقيق در دو پرونده كه صدام و سران رژيم وي را به ارتكاب جنايات بر ضد انسانيت محكوم مي كند، به پايان رسانده است.

اولين پرونده اتهامي بر ضد صدام مربوط به جنايتي است كه در منطقه دجيل در سال 1982 ميلادي مرتكب شد و متهم است كه بنا به دستور وي 143 شيعه عراق اعدام شده اند. در آن سال، صدام از اين روستاي شمال بغداد عبور مي كرد كه از سوي برخي افراد هدف حمله قرار گرفت و صدام در اقدامي انتقامجويانه دستور قتل عام مردم اين روستا و تخريب كامل آن را صادر و ماموران وي اين جنايت را به وحشي گري و زشتي هر چه تمام تر انجام دادند.