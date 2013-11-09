استعدادیابی چهره های داستان نویس اردبیل در کارگاه آموزشی

رضا کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: شناسایی استعدادهای داستان نویسی به ویژه در گروه های سنی نوجوان و جوان از جمله اهداف بلند مدت کارگاه داستان نویسی است.

وی با بیان اینکه کارگاه داستان نویسی فرصت خوانش آثار ارائه شده و داوری اولیه بر مبنای اصول نوشتاری را فراهم می کند، تاکید کرد: ضروری است این مهم علاوه بر علاقه مندان برای استعدادهای شاخص نیز به اجرا درآید.

به گفته کاظمی حوزه هنری در نظر دارد با برگزاری جشنواره داستان نویسی و دعوت از داستان نویسان دانش آموز و دانشگاهی زمینه این مهم را فراهم کند.

نویسنده اردبیلی تاکید کرد: ابعاد برگزاری این جشنواره در سال جاری به زودی از طریق رسانه های جمعی اطلاع رسانی خواهد شد.

ضرورت خوانش آثار نویسندگان اردبیلی

کاظمی افزود: علاوه بر این با خوانش آثار ادبی فاخر تولید شده می توان تجربیات نویسندگان بومی را باز بینی کرد.

وی با تاکید به تولیدات ادبی فاخر در اردبیل ادامه داد: ضروری است نویسندگان جوان و علاقه مند از تجربیات نویسندگان پیشکسوت بهره مند شوند.

به گفته مسئول کارگاه داستان نویسی حوزه هنری استان اجرای این طرح در صورت امکان با دعوت از نویسنده در محل کارگاه داستان نویسی دنبال می شود.